Im VfL-Center wartet immer noch sein Abschiedsgeschenk auf Ismail Azzaoui. Der Vertrag des 22-jährigen Belgiers mit dem Wolfsburger Bundesligisten war im Sommer ausgelaufen. Einen neuen Klub hat Azzaoui bisher nicht gefunden. Doch damit ist er nicht allein.

Für den sympathischen Profi lief es seit seinem Wechsel 2015 aus der U21 von Tottenham Hotspur gegen ihn. Es waren turbulente Jahre mit vielen Trainerwechseln, zudem zog er sich zwei Kreuzbandrisse zu. Bei seiner Leihe zu Willem II in die Niederlande ließ Azzaoui zwar sein Talent aufblitzen. Doch schon frühzeitig stand fest, dass es für ihn beim VfL nicht weitergeht. Aktuell hält sich der 22-Jährige auf eigene Faust fit und hofft noch, die Karriere fortsetzen zu können.

Mandzukic spielte zuletzt in Katar

Azzaoui ist ein Beispiel von vielen vertragslosen Fußballern – und es kann auch vermeintliche Stars treffen. Mario Mandzukic ist ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Der Kroate spielte von 2010 bis 2012 beim VfL, der für ihn das Sprungbrett weit nach oben war. 2013 gewann der Stürmer mit dem FC Bayern die Champions League, von 2016 bis 2019 wurde er viermal italienischer Meister mit Juventus Turin, ist zudem Vize-Weltmeister mit Kroatien. Aber sein Vertrag in Katar bei Al-Duhail SC wurde im Juli aufgelöst. Zuletzt wurde bei Mandzukic über einen Wechsel nach Russland (Lokomotive Moskau) oder in die Türkei (Fenerbahce Istanbul) spekuliert.

Johnson war sechs Jahre in Gladbach

Ebenfalls ohne Verein ist derzeit Fabian Johnson. Den in München geborenen US-Amerikaner hatten die Wolfsburger im Sommer nach der Meisterschaft 2009 von 1860 geholt. Doch richtig durchsetzen konnte sich der heute 32-Jährige nicht. 2011 wechselte er nach Hoffenheim, 2014 weiter nach Mönchengladbach. Dort lief sein Vertrag nun aus. Zuletzt war Johnson immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden.

Esswein wurde zum Wandervogel

Mit Alexander Esswein ist auch ein Meisterspieler des VfL auf der Suche nach Arbeit. Der 30-Jährige entpuppte sich nach seinem Weggang aus Wolfsburg 2010 als Wandervogel. Er spielte in Dresden, Nürnberg, Augsburg, Stuttgart und bei Hertha BSC, wo er keinen neuen Vertrag bekam. „In der aktuellen Phase muss ich viel Geduld haben – aber die habe ich auch. Deswegen verfalle ich nicht in Hektik oder Panik“, erklärte Esswein unlängst in einem Interview.