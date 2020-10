Die Stadt stärkt den Ultras des VfL Wolfsburg den Rücken

Der VfL Wolfsburg und seine Fans: Das Verhältnis ist nicht immer frei von Spannungen. Besonders die sogenannte aktive Fanszene mit den Ultra-Gruppen an ihrer Spitze arbeitet sich regelmäßig am Klub ab. Reibungspunkte gibt es einige, lange Zeit beherrschte die Frage nach dem richtigen Wappen die Diskussion. Doch auch ganz aktuell beim Umgang mit der Corona-Pandemie ist man sich überhaupt nicht einig. Die neueste Episode in dieser Auseinandersetzung betrifft den Nordkurvensaal. Denn der beliebte Fantreff in der Arena bleibt vorerst geschlossen, obwohl er öffnen dürfte.

Damit unterstreichen die Ultras, in diesem Fall die „Green White Angels“, die die Bewirtung der Räumlichkeiten in der Nordkurve übernommen haben, ihre Haltung zur Frage der gesellschaftlichen Verantwortung des Profi-Fußballs. Für sie passt es nicht zusammen, dass der Ball in der Bundesliga rollt, während anderenorts alle Ressourcen zur Bekämpfung des Corona-Virus’ gebraucht werden. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und der VfL hingegen betonen die wirtschaftliche Notwendigkeit. „Wir machen ja keinen Freizeitsport. Wir sind mittelständische Unternehmen, die ein Produkt erzeugen, das verkauft wurde“, sagt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. „Wir nehmen einfach unseren wirtschaftlichen Betrieb wieder auf.“

Ultras verweisen auf ansteigende Infektionszahlen

Die Ultras sehen das anders – in Wolfsburg, aber auch bundesweit. Ausdruck findet diese Haltung im Nein zur Wiederöffnung des Nordkurvensaals. „Unter den aktuellen Umständen, wo die Corona-Fallzahlen wieder deutlich steigen, steigt auch das ohnehin bestehende Unverständnis der aktiven Fanszene, was die Teilzulassung von Zuschauern in der VW-Arena, aber auch bundesweit betrifft“, wird Stephan Dube von den „Green White Angels“ in der Pressemitteilung der Stadt Wolfsburg zitiert.

Dass sich die Stadt dazu derart offensiv und dezidiert äußert, mutet zunächst kurios an. Sie ist jedoch Träger des Fanprojekts, der die Aufsicht über den Nordkurvensaal obliegt. Nach unseren Informationen hatte die VfL-Fußball-GmbH dort irritiert und forsch nachgefragt, warum der Saal denn nicht geöffnet habe. Die öffentliche Mitteilung der Stadt darf als Reaktion verstanden werden. Mit Dube kommt darin immerhin ein Ultra-Mitglied ausgiebig zu Wort. Er erklärt: „Den Nordkurvensaal mit einer Kompromisslösung zu öffnen, hat nichts mit dem Fußballerlebnis oder dem besonderen Heimspielcharakter zu tun und täuscht nur eine Art Normalität vor, die es nicht gibt und unter aktuellen Gegebenheiten auch nicht geben sollte.“ 25 Personen hätten in dem 160 Quadratmeter großen Saal Platz gefunden.

Fanprojekt stellt sich hinter die Ultras

Das Fanprojekt stellt sich in dieser Angelegenheit hinter die Ultras. „Dieser Schritt verdient Respekt und Anerkennung“, sagt Mitarbeiterin Anke Thies. Obgleich das Verhältnis merkwürdig anmutet: Während nebenan 6000 Fans wie gegen Augsburg in die Arena dürfen, verzichtet wenige Meter weiter die Fanszene mit Verweis auf das Infektionsgeschehen auf 25 Plätze im Nordkurvensaal. Das Fanprojekt betont weiter, dass sei „nicht als jugendlicher, unüberlegter Boykott oder Desinteresse am eigenen Verein zu verstehen, sondern zeuge vielmehr von klarer Haltung der Wolfsburger Fanszene. Die Fanszene übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und stellt ihre eigenen Interessen bewusst zurück.“

Dass den Ultras in der öffentlichen Wahrnehmung auch mal Unrecht getan wird, hatte sich schon zu Beginn der Pandemie gezeigt. So organisierten die „Weekend Brothers“ Hilfe für vor allem ältere Menschen, in dem sie für sie Lebensmittel besorgten und Botengänge übernahmen sowie die Lebensmittel-Ausgabe der Wolfsburger Tafel unterstützten.

Aktive Fanszene bleibt dem Stadion fern

Vom Stadion halten sie sich allerdings fern. Die Bundesliga-Spiele des VfL müssen aktuell ohne die aktive Fanszene stattfinden. Das ist ein Faktor für den schwachen Zuschauerzuspruch. Gegen Augsburg hätten 6000 Fans dabei sein können. Doch nur 4632 kamen. VfL-intern sieht man die Gründe vorrangig in der Sorge der Menschen, sich in der Arena mit dem Corona-Virus anzustecken. Aber: Anderenorts waren die Stadien jedoch so gut es ging ausverkauft, obwohl es im Vorfeld deutlich mehr Infektionen pro 100.000 Einwohner gab.

Der VfL versucht jetzt, mehr Zuschauer in die Arena zu locken, indem er auf das Hygienekonzept, das gegen Augsburg zur Zufriedenheit der Verantwortlichen des Bundesligisten sowie des Wolfsburger Gesundheitsamtes umgesetzt wurde, verweist. Auch am 25. Oktober, wenn Aufsteiger Arminia Bielefeld zu Gast ist, sollen Stand jetzt 6000 Fans erlaubt sein.

Die Stadt bezieht Stellung

Selbst die Stadt Wolfsburg bezieht zum mangelnden Zuschauerinteresse in ihrer Pressemitteilung bemerkenswert Stellung und greift dabei einige Streitpunkte zwischen Anhängern und Klub auf. „Reduzierte Ticketkontingente, Gästefanverbot, Sicherheitsabstand, personalisierte Tickets, aber auch die anhaltende Pandemielage schreckten nicht nur Ultras von einem Stadionbesuch ab“, heißt es. Argumente, die den Wolfsburger Ultras den Rücken stärken.