Glasner bleibt beim VfL Wolfsburg: der Burgfrieden bröckelt

Nach vier freien Tagen hat der VfL Wolfsburg am Freitagvormittag das Training wiederaufgenommen. Bei spätherbstlich sonnigem Wetter trafen sich Maximilian Arnold, Josuha Guilavogui, Wout Weghorst und Co., um sich auf den Test am Samstag (12 Uhr) bei Hannover 96 vorzubereiten. An der Seitenlinie wird weiterhin Oliver Glasner stehen. Der 46 Jahre alte Österreicher bleibt Trainer des VfL.

Der Bundesligist gab am Freitag eine Mitteilung heraus, in der heißt es: „Geschäftsführer Jörg Schmadtke, Sportdirektor Marcel Schäfer und Trainer Oliver Glasner haben ein Gespräch als ,konstruktiven Austausch’ bezeichnet.“ Der Inhalt dieser Aussprache „wird intern behandelt“.

Brüchiger Burgfrieden

Klingt gut. Aber ist es das auch? Es scheint ein sehr brüchiger Burgfrieden zu sein. Klar ist: Vor dieser Aussprache, die wegen Glasners öffentlicher Kritik an seinen Vorgesetzten vor einer Woche nötig geworden war, war das vielzitierte Tischtuch zwischen Trainer und Sportchef bereits zerschnitten. Sie hatten nach unseren Informationen schon wochenlang nicht mehr konstruktiv miteinander gesprochen. Ob Glasner und Schmadtke nun am Freitag in eine derart in die Tiefe reichende Klausur gegangen sind, um alle Streitpunkte auszuräumen und um das Tischtuch wieder fest zusammen zu nähen, ist äußerst fraglich. Vielmehr bilden Glasner und Schmadtke nun eine Zweckallianz mit dem sportlichen Erfolg des VfL als kleinsten gemeinsamen Nenner.

Erfolg ist der Klebstoff

Punkte und Siege sind der Klebstoff, die Glasner fortan an den VfL halten. In der Bundesliga gibt es an der Ausbeute nach sieben Spieltagen wenig zu meckern: zwei Siege, fünf Remis, keine Niederlage, Platz 6. Allerdings hängt die dunkle Wolke des bitteren und teuren Ausscheidens in der Europa-League-Qualifikation bei AEK Athen (1:2) tief über dem Klub. Zudem ist die Attraktivität der auf Minimalismus angelegten Spielweise Glasners kritikwürdig, denn 7:5 Tore in der Liga sind reichlich unsexy.

Glasner wittert Einmischung

Das thematisierte auch Schmadtke im Gespräch mit unserer Zeitung nach dem 1:1 bei Hertha BSC vor knapp zwei Wochen. Glasner, so war in den vergangenen Tagen zu hören, fühlte sich daher öffentlich abgeurteilt. Nicht zum ersten Mal. Dass Schmadtke schon vor etwa einem Jahr im „Doppelpass“ eine Systemumstellung angeregt hatte, um den Wolfsburgern – damals noch in der Abwehrdreierkette unterwegs – mehr Offensivgefahr zu ermöglichen, hatte der Trainer als einen Eingriff in sein Aufgabenfeld interpretiert.

Gleichzeitig heißt es, der Österreicher sei hinweisresistent, oftmals ungeschickt im öffentlichen Auftritt und bilde mit seinen Co-Trainern eine Wagenburg. Bedingungsloses Zusammenhalten nach innen, Abschotten nach außen.

Glasners Exkurs

Und nicht nur im Fußball gilt oftmals: Wer sich in internen Gesprächen ungehört oder missverstanden fühlt, wählt den Weg ins Externe. In diesem Fall: in die Öffentlichkeit. So war es bei Glasner vor einer Woche. Der Österreicher sprach freimütig von nicht-erreichten Transferzielen, führte den vergeblichen Versuch an, im Winter Jacob Bruun Larsen vom BVB zu verpflichten und überließ später den Fragenden die freie Interpretation darüber, ob es im Zuge dieser Aussagen einen Konflikt zwischen Trainer und Geschäftsführer gebe. Glasner sagte es nicht, gehört haben es dennoch alle, die das Ohr im oder am Klub haben. Ja, es gibt diesen Konflikt und ein schwieriges Verhältnis. Aber: Nein, das führt nicht zu einer Trennung.

Zu vertrackt die Beziehungen

Der Verein hat seine Mitteilung mit folgendem Hinweis versehen: Wegen Glasners Aussagen rund ums Hoffenheim-Spiel „waren in den Medien zudem Spekulationen aufgekommen, wonach das Amt des Trainers infrage stehe. Dies ist jedoch zu keinem Zeitpunkt Gegenstand des Gesprächs gewesen.“ Gleichwohl schwebt des Thema weiter über Wolfsburg. Zu schief ist die Ebene zwischen den handelnden Personen, zu vertrackt die Beziehungen – der Burgfrieden ist brüchig. Aber Glasner bleibt Trainer des VfL.