Glasner froh über die Rückkehrer Mbabu und William

In einem lahmen Testspiel hat sich der VfL Wolfsburg am Samstagmittag von Zweitligist Hannover 96 mit 0:0 getrennt. Sportliche Erkenntnisse blieben für Trainer Oliver Glasner weitestgehend aus, dafür hat der 46 Jahre alte Österreicher nun zwei personelle Optionen zurück: William und Kevin Mbabu standen in der Eilenriede in der Landeshauptstadt jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. „Die Comebacks überstrahlen alles“, sagt Glasner. „Das freut mich besonders.“

William, den der Österreicher mit der Kapitänsbinde ausstaffierte, hatte sich im Februar im Heimspiel gegen den späteren Absteiger Fortuna Düsseldorf das Kreuzband gerissen. Die Reha absolvierte der 25-Jährige in seiner brasilianischen Heimat, allerdings soll die nicht besonders gut gelaufen sein. Bei seiner Rückkehr nach Wolfsburg wurde klar, dass er bis zur Rückkehr noch einen Weg vor sich hat. Doch am Samstag war es soweit – fast auf den Tag genau neun Monate nach seinem Kreuzbandriss.

Mbabu seit September raus

Mbabu war deutlich kürzer außer Gefecht. Der 25 Jahre alte Schweizer hatte sich Anfang September im Länderspieleinsatz eine nicht genauer definierte Bänderverletzung im Knie zugezogen. Seine Reha, erzählte Mbabu vergangene Woche, leistete er in Belgien ab. In einer auf Knieverletzungen spezialisierten Firma, bei der beispielsweise Koen Casteels oder Kevin De Bruyne zuvor in Behandlung waren.

Deutlich dickere Beine

Mbabu kam nach einigen Wochen nicht nur mit einem gesunden Knie zurück, sondern auch mit mehr Power. Durch die vielen Kraftübungen hat sich der Umfang seines verletzten Beines um drei Zentimeter vergrößert – im Profibereich ist das ein Quantensprung. „Jetzt fühle ich mich bereit“, so Mbabu.

Glasner profitiert

Profiteur des doppelten Comebacks ist freilich Glasner, der mit den beiden Profis zwei weitere Möglichkeiten für die Besetzung der rechten Abwehrseite hat. Mit Neu-Nationalspieler Ridle Baku hat sich dort zwar ein Neuzugang fantastisch eingefügt, dennoch wird auch der 22-Jährige mal eine Pause benötigen. Oder, wie Mbabu am Donnerstag hoffte, auf die Paradeposition zurückkehren. Denn Baku stammt eigentlich aus dem zentralen Mittelfeld. Mehr Möglichkeiten, mehr Optionen – Glasners Freude.

Entwarnung bei Lacroix

Einen Schreckmoment gab es im Testspiel jedoch. Maxence Lacroix musste ausgewechselt werden, der 20 Jahre alte Franzose hatte sich offenbar am Knie verletzt. Der VfL gab am Sonntag allerdings Entwarnung. Der Neuzugang hat sich nichts getan und soll in der Woche ganz normal trainieren.

Am Samstag (15.30 Uhr) treten die Wolfsburger dann wieder in der Bundesliga an. Gegner ist der FC Schalke, der seit Januar kein Bundesliga-Spiel mehr gewonnen hat. Diese Serie soll, darauf pocht der VfL, auch nach dem Wochenende Bestand haben.