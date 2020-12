Bitter für Admir Mehmedi und seinen Klub. Der VfL Wolfsburg muss mindestens im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr), aber womöglich auch noch länger auf den 29 Jahre alten Angreifer aus der Schweiz verzichten. Nach dem 5:3-Sieg gegen Werder Bremen traten bei ihm Schmerzen an der Achillessehne auf.

Die Verletzung soll nicht so schlimm sein wie jene, die Mehmedi im Sommer rund elf Wochen außer Gefecht gesetzt hatte. Da stellte sich später heraus, dass er sich einen kleinen Riss in der Achillessehne zugezogen hatte. Seine Rückkehr dauerte da knapp drei Monate . Jetzt schrillen die Alarmglocken nicht so laut, dennoch ist Vorsicht geboten. Die gute Nachricht: Es ist nicht dasselbe Bein betroffen wie im Sommer.

Philipp ist der Nachrücker-Kandidat

Gegen Köln wird der VfL-Trainer jedoch Mehmedi ersetzen müssen. Erster Kandidat Oliver Glasners für die Position im Zentrum der offensiven Dreierreihe hinter dem Mittelstürmer ist Maximilian Philipp . Der 26 Jahre alte Angreifer, den der VfL von Dinamo Moskau für ein Jahr ausgeliehen hat und ihn dann für elf Millionen Euro fest verpflichten kann, stand schon dreimal in der Startelf des VfL: gegen Bielefeld, Berlin und Hoffenheim. Zuletzt gegen Schalke und Bremen wurde Philipp von Glasner aber nur eingewechselt . Jetzt kehrt er in die Startformation zurück.

Ein weiterer Kandidat für die erste Elf ist Kevin Mbabu . Der 25 Jahre alte Schweizer zeigt sich nach seiner schweren Knieverletzung im Training äußerst angriffslustig . Sein Problem: Ridle Baku hat sich in Mbabus Abwesenheit hinten rechts festgespielt und ist mit zwei Treffern der zweitbeste Torjäger des VfL. Die Lösung: Baku könnte den zuletzt unglücklichen Renato Steffen auf der rechten Seite der Angriffsreihe ersetzen, Mbabu käme dann als Rechtsverteidiger zurück ins Team der Wolfsburger.

Schrecksekunde bei Lacroix

Für eine Schrecksekunde sorgte am Mittwoch Maxence Lacroix . Der 20 Jahre alte Franzose, der sich nach seinem Wechsel aus Sochaux in Windeseile in der Abwehrmitte etabliert hat, verließ den Trainingsplatz vorzeitig mit muskulären Problemen im Oberschenkel . „Ist aber nicht so schlimm“, ließ er verlauten. Lacroix sollte gegen Köln spielen können.

Neben Mehmedi wird den Wolfsburgern sicher auch Josuha Guilavogui fehlen. Der 30 Jahre alte VfL-Kapitän laboriert noch immer an den Folgen einer muskulären Verletzung im Oberschenkel . Ob der Franzose dieses Jahr noch einmal zum Einsatz kommen wird, ist fraglich.