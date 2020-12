Schlagen die Wolfsburger Dreier-Spezialisten wieder zu?

Vergangenes Wochenende stellte Trainer Markus Gisdol den 1. FC Köln in der Abwehr von Vierer- auf Dreierkette um – und prompt gab’s mit dem 2:1 in Dortmund den ersten Saisonsieg. Auch am Samstag, wenn ab 15.30 Uhr der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga zu Gast am Rhein ist, wird der Karnevalsklub wohl wieder mit einer Dreierformation verteidigen. Doch Sorgen macht sich Oliver Glasner , der Trainer der Grün-Weißen, deshalb nicht. Im Gegenteil…

Denn wer sich die vergangenen Spiele des VfL einmal genau anschaut, stellt fest: Die Wolfsburger sind so etwas wie Dreier-Spezialisten . Los ging’s gegen Hoffenheim , das in der VW-Arena in einem 3-5-2-System antrat – und mit 2:1 besiegt wurde. Schalke probierte es eine Woche später ebenfalls mit dieser Formation und kassierte eine 0:2-Niederlage. Und Bremen am vergangenen Spieltag spielte in einem 3-4-3, doch das Ergebnis war dasselbe: Sieg für den VfL. Nach spektakulären 90 Minuten stand ein 5:3 für die Gastgeber auf der Anzeigetafel . Die Erkenntnis aus diesen drei zurückliegenden Partien: Dreierketten liegen dem VfL ganz offensichtlich .

Glasner weiß, wie man Dreierketten knackt

Das sieht auch Glasner so. „Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, wie wir gegen eine solch kompakte Formation Räume finden können“, erklärt Wolfsburgs Coach. Denn zunächst einmal hört sich Dreierkette nach einem Verteidiger weniger an, als in der Viererkette der Fall wäre. Doch gegen den Ball wird aus der Dreier- ganz schnell eine Fünferreihe. Da müssen dann andere Lösungen her. „Und das haben wir immer gut gemacht“, lobt Glasner, der ein paar Mittel aufzählt: variabel agieren, Positionswechsel, viele tiefe Läufe. „Das wird auch wieder der Schlüssel sein “, sagt der Österreicher.

Der erste Kölner Versuch ging schief

Zumal die Kölner Formation nicht eingespielt sein kann. In Dortmund ließ Gisdol den FC zum zweiten Mal in dieser Saison so auflaufen. Der erste Versuch ausgerechnet im Derby gegen Mönchengladbach war mit 1:3 noch in die Hose gegangen . „Es ist immer eine Option. Es tut gut, dass wir damit erfolgreich spielen können“, sagt Kölns Trainer über die Dreierkette, die obendrein eine sehr junge ist. Sebastiaan Bornauw (21) und Sava Cestic (19) spielen entweder neben Jorge Meré (23), dessen Einsatz wegen Problemen im Oberschenkel aber fraglich ist, oder neben dem Ex-Wolfsburger Jannes Horn (23).

„Es war Feuer im Training“

Ob nun Dreier- oder doch Viererkette: Glasner rechnet mit einem „sehr schweren Auswärtsspiel“ . Aber es ist auch eines, in dem seine Wolfsburger bei erfolgreichem Abschneiden weiter in der Tabelle klettern und sich im oberen Drittel festsetzen können. In der Theorie ist sogar der Sprung bis auf Platz 2 möglich. „Wir müssen die Kölner in Bewegung bringen, sie immer wieder vor schwierige Aufgaben stellen“, sagt Glasner, der beim Blick auf die Trainingswoche optimistisch ins Rheinland fährt: „Die Mannschaft hat wieder einen sehr guten Eindruck gemacht, es war wieder Feuer im Training.“

Ein Spektakel wie beim 5:3 gegen Bremen muss es für den 46-Jährigen dabei nicht wieder sein. Ihm ist ein hart erkämpfter 1:0-Sieg genauso recht. Hauptsache, die Serie geht weiter. Mit neun Spielen ohne Niederlage hat der VfL den Startrekord aus der Vorsaison bereits eingestellt. In Köln kann er eine neue Bestmarke aufstellen. Das sollte Motivation genug sein.