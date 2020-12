Franco Foda: Es schaut gut aus, wie der VfL Wolfsburg agiert

Das Bundesliga-Spiel am Freitag (20.30 Uhr, Dazn) zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt ist Pflichtprogramm für Franco Foca. Der 54 Jahre alte Ex-Profi ist seit 2017 Nationaltrainer Österreichs und sieht in dem Duell viele bekannte Gesichter: seine Akteure Xaver Schlager und Pavao Pervan beim VfL sowie Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger bei der Eintracht. Aber auch die Trainer Oliver Glasner und Adi Hütter kommen aus Österreich. Im Interview spricht Foda über den heutigen VfL-Trainer, die Bedeutung der Wolfsburger Spieler für Österreich und über Joachim Löw.

Wissen Sie noch, was Sie am 16. Oktober 1999 gemacht haben, Herr Foda?

(lacht) Puh, da habe ich bei Sturm Graz gespielt. Aber was an dem Tag genau los war, weiß ich auf Anhieb nicht.

Sie spielten gegen die SV Ried, gegen die Sie eine fantastische Bilanz vorweisen. Von 14 Duellen gewannen Sie zehn, spielten zweimal remis und verloren zweimal.

Stimmt. Gegen Ried sahen wir fast immer gut aus. Aber an dem Tag haben wir dann wahrscheinlich verloren oder?

Ja, 0:2. Wissen Sie noch, wer der Torschütze zum 1:0 für Ried war?

Oliver Glasner?

Korrekt.

Oliver war ein super Spieler, eine echte Persönlichkeit und ein absoluter Führungsspieler in Ried. Er war schon in der aktiven Karriere der verlängerte Arm des Trainers auf dem Rasen. Solche Spielertypen neigen dann dazu, später mal Trainer zu werden – wie man bei ihm heute sieht.

Hat er Ihnen dieses Tor nie unter die Nase gerieben, wenn Sie ihn mal wieder getroffen haben?

Nein. Ich glaube, er hatte eher die vielen Niederlagen gegen uns in Erinnerung. Daher ist er lieber ruhig geblieben (lacht).

Haben Sie Oliver Glasners Weg verfolgt?

Noch in Österreich in Ried und beim LASK habe ich seinen Weg verfolgt. Ich glaube, dass er beim LASK nach dem verpassten Aufstieg im ersten Jahr einen entscheidender Moment seiner Karriere erlebt hat. Obwohl die Erwartungshaltung in Linz hoch gewesen war, der Aufstieg dennoch nicht klappte, hielt man an Oliver fest, weil die Verantwortlichen an ihn glaubten. Dieses Vertrauen hat sich ausgezahlt für Linz und für Oliver. Dort hat er mit seinem System und seiner Strategie nachhaltig etwas hinterlassen. Jetzt in Wolfsburg hat er auch eine eigene Note reingebracht, er gestaltet etwa sein Spielsystem variabler, legt auch mehr Wert auf Ballbesitz. Es freut mich, dass es derzeit so gut läuft beim VfL. Wir tauschen uns noch regelmäßig aus, weil ich auch Nationalspieler in Wolfsburg habe.

Zum Beispiel Xaver Schlager, der zu einem immer wichtigeren Spieler bei Ihnen wird, nicht wahr?

Xaver ist ein sehr dynamischer Spieler, der meiner Spielidee sehr nahekommt. Er ist aggressiv im Spiel gegen den Ball und kann den Gegner früh unter Druck setzen, Balleroberungen provozieren und schnell umschalten. Er arbeitet sehr hart für die Mannschaft. Aber er entwickelt sich und ist noch nicht auf seinem Zenit angekommen, er kann noch Dinge verbessern. Er muss beispielsweise mehr Torgefahr ausstrahlen, wobei das zuletzt schon besser wurde. In jedem Fall ist Xaver auf einem guten Weg, er ist wissbegierig und will sich entwickeln. Er versteht Fußball und ist für uns ein wichtiger Bestandteil.

Pavao Pervan, die Nummer 2 des VfL, ist ebenfalls seit kurzem Nationalspieler. Wie beurteilen Sie ihn?

Pavao ist ein Vollprofi. Ich kenne ihn schon lange und wollte ihn als Vereinstrainer früher mal verpflichten. Jetzt nimmt er seine Situation in Wolfsburg gut an und gibt immer sein Bestes in dem Wissen, dass mit Koen Casteels ein Torhüter vor ihm steht. Aber Pavao hat längst bewiesen: Wenn man ihn benötigt, ist er immer da. Bei uns hat er seine Chance genutzt, als zwei Torhüter-Konkurrenten ausgefallen waren. Da hat er gespielt, es gut gemacht und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Daher stand er zuletzt weiter bei uns im Tor. Wir verfolgen seinen Weg genau. Wichtig für einen Torhüter ist natürlich, dass er Rhythmus hat und eingesetzt wird.

Raten Sie ihm zu einem Wechsel, wenn er bei der EM 2021 die Nummer 1 sein will?

Nein, das mache ich grundsätzlich nicht. Die Spieler müssen entscheiden, welche Schritte sie in ihren Karrieren gehen, und ich will sie nicht unter Druck setzen. Natürlich ist es wünschenswert, dass ein Torhüter voll im Rhythmus ist. Aber zwingend notwendig ist es nicht. Das ist nicht der entscheidende Grund für eine Nominierung. Pavao ist abseits des Sportlichen ein super Mensch, der sich vorbildlich verhält, auch innerhalb unserer Torhütergruppe.

Am Freitag spielt Wolfsburg gegen Frankfurt mit viel österreichischer Beteiligung. Schauen Sie zu?

Das Spiel steht auf meiner Agenda. Ich wäre gerne im Stadion dabei, aber das ist derzeit natürlich schwierig. Den VfL habe ich in dieser Saison schon mehrfach gesehen, um Xaver zu beobachten. Es schaut gut aus, wie sie agieren.

Oliver Glasner gegen Adi Hütter – was kündigt sich aus Ihrer Sicht für eine Partie zweier österreichischer Trainer an?

Beide haben eine ähnliche Idee. Sie sind sehr offensiv orientiert, legen großen Wert auf aktiven Fußball und Gegenpressing. Es wird sicher ein intensives Spiel, bestimmt auch ein attraktives. Beide Mannschaften agieren auf Augenhöhe. Wie immer in solchen Spielen entscheiden Kleinigkeiten. Wolfsburg spielt zu Hause, hat die jüngsten beiden Heimspiele gewonnen, das ist sicherlich ein Vorteil. Das Team hat Selbstvertrauen. Es wird sicher ganz eng. Ich hoffe, alle meine Spieler legen eine gute Performance an den Tag.

Bei Frankfurt sind mit Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker auch zwei Ihrer Spieler dabei.

Sie sind auch wichtige Spieler für mich. Wir schauen ganz genau hin und bewerten unsere Spieler. Wir haben eine Datenbank, in die wir unsere Eindrücke einfließen lassen. Wir wollen möglichst viele Informationen sammeln, um in der kurzen Zeit der Vorbereitung bei der Nationalmannschaft gut vorbereitet zu sein. Wie sind die Spieler in Form, auf welchen Positionen haben sie gespielt, welche Rolle haben sie bei Standards eingenommen? Solche Erkenntnisse tragen wir in unsere Datenbank ein. Daher schaue ich die Partie nicht nur aus Spaß – da steckt auch Arbeit drin (lacht).

Ein anderes Thema zum Schluss: Wie haben Sie die Diskussion um Joachim Löw, Ihren Nationaltrainer-Kollegen des DFB, erlebt?

Ich kenne Jogi schon sehr lange und habe als aktiver Spieler in Stuttgart noch unter ihm trainiert. Das 0:6 gegen Spanien habe ich gesehen. Die Spanier hatten einen super Tag, die Deutschen nicht. Aber davon sollte man sich nicht leiten lassen. Jogi hat mit Ausnahme der WM in Russland so viel erreicht. Seine Mannschaft steht im Umbruch mit vielen jungen Spielern. In solchen Phasen gibt es immer Rückschläge, aus denen man lernen muss. Dass es Diskussionen gibt, ist auch normal. Aber das Thema wurde nun in Ruhe gelöst. Für mich ist es die absolut richtige Entscheidung, mit Jogi weiter zu machen.