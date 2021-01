Wieder nichts: Der VfL Wolfsburg verliert in Dortmund mit 0:2

Borussia Dortmund bleibt der Angstgegner des VfL. Im elften Spiel in Folge schaffte der Wolfsburger Fußball-Bundesligist keinen Sieg gegen den BVB. In Dortmund verlor die Mannschaft von VfL-Trainer Oliver Glasner mit 0:1 (0:0) und blieb dabei zum achten Mal in Folge ohne ein eigenes Tor gegen diesen Gegner. Die Borussia überholte damit den VfL, der es durch die zweite Saison-Niederlage verpasste, seine Position in der Spitzengruppe der Bundesliga zu festigen.

Bei den Wolfsburgern kehrten Maximilian Arnold (Corona-Infektion) und Xaver Schlager (vorsorglich in Quarantäne) auf die Doppel-Sechs zurück. Maxence Lacroix saß nach überstandener Covid-19-Infektion immerhin wieder auf der Bank. Auch Admir Mehmedi stand nach Achillessehnenproblemen erstmals seit Ende November wieder im Kader. Yannick Gerhardt, Vertreter im defensiven Mittelfeld, blieb in der Startelf, begann allerdings zur großen Überraschung im offensiven Mittelfeld, wo er die Dortmunder mehrfach vor Probleme stellte und phasenweise fast als zweiter Stürmer agierte.

Sehr guter Start für den VfL Wolfsburg

Der VfL erwischte im leeren Signal-Iduna-Park einen bärenstarken Start. Der so offensivstarke BVB, bei dem Stürmerstar Erling Haaland sein Comeback gab, wurde in den ersten Minuten von enorm sicher kombinierenden Wolfsburgern in der Defensive eingeschnürt. Xaver Schlager hatte die erste Gelegenheit, sein Versuch ging mit dem schwachen linken Fuß allerdings vorbei (5. Minute). Eine richtig dicke Chance hatte keine 60 Sekunden später Gerhardt, seinen Schuss nach starker Schlager-Vorlage über links lenkte Mats Hummels aber noch an den Außenpfosten (6.).

Auch wenn Dortmund sich kurz darauf durch die Mitte zur ersten Möglichkeit kombinierte, bei der Marco Reus an Keeper Koen Casteels scheiterte (10.), blieben die Gäste die bessere Mannschaft. Wolfsburg lief früh an, setzte den BVB sofort unter Druck. Einen Bruch gab es im VfL-Spiel nach einer ganz kniffligen Szene: Nach einem Freistoß von der linken Seite von Maximilian Arnold köpfte Renato Steffen Axel Witsel aus ganz kurzer Distanz an den Arm. Die Überprüfung dauerte einige Minuten, am Ende entschied der Unparteiische Manuel Gräfe aber nicht auf Handelfmeter – Pech für den VfL, aber absolut nachvollziehbar (21.).

Der VfL stand hinten sicher

Die Dortmunder – erwartungsgemäß mit mehr Ballbesitz – schafften es in der Folge, sich besser gegen sehr früh störende Wolfsburger zu befreien. Dennoch passierte nicht viel. Die Grün-Weißen standen hinten sicher, viel spielte sich im Mittelfeld ab. So richtig gefährlich wurden die Gastgeber erst nach der nächsten VfL-Chance, die Wout Weghorst per Kopf aus elf Metern zu zentral platzierte (41.). Auch da war viel mehr drin.

Dann wurde es im VfL-Strafraum mehrfach brenzlig. Nach Doppelpass entschied sich Reus, noch mal auf Erling Haaland zu passen statt selbst abzuschließen – Paulo Otavio rettete für den VfL in höchster Not (43.). In der Nachspielzeit war Casteels zweimal zur Stelle. Erst klärte er Haalands wuchtigen Schuss, den Nachschuss setzte Jadon Sancho neben das verwaiste Tor (45.+2). Reus’ Freistoß parierte der belgische VfL-Torwart ebenfalls stark (45.+4).

Viel zu tun für Wolfsburgs Torhüter

Wolfsburgs Torhüter war auch nach der Pause gleich wieder gefragt. Haalands harten Linksschuss aufs kurze hohe Eck fischte Casteels gerade noch so aus dem Eck (53.). Auf der anderen Seite hatte Weghorst die nächsten VfL-Chancen, vergab aber erst aus spitzem Winkel (53.) und dann per Kopf nach Otavio-Flanke (54.). Doch immer ein bisschen mehr gewann die Borussia die Kontrolle über diese Partie – und ging schließlich nicht mehr ganz überraschend in Führung: Eine Sancho-Ecke traf Manuel Akanji perfekt per Kopf und ließ Casteels dieses Mal keine Chance (66.). Und der Schweizer Innenverteidiger des BVB hätte nur vier Minuten später fast nach einer weiteren Ecke nachgelegt – nur knapp ging sein Kopfball dieses Mal vorbei, weil Casteels die Flanke dieses Mal unterlaufen hatte (70.).

Der VfL gab sich keineswegs geschlagen. Gegen in dieser Spielzeit anfällige Dortmunder hatte Wolfsburg gleich wieder gute Chancen, um den Ausgleich zu erzielen. Unter anderem war es wieder Weghorst, den Akanji gerade noch so blocken konnte (73.). In der Schlussphase gelang es den Gästen zwar noch einmal kurzzeitig, den Druck zu erhöhen. Doch sowohl Arnold per Dropkick (88.) als auch Weghorst (89.) blieben glücklos. Sancho besiegelte den BVB-Sieg in der Nachspielzeit mit einem Treffer per Konter nach einer Wolfsburger Ecke. Dortmund brachte die Führung über die Zeit – und bleibt damit Angstgegner für den VfL.

Das Spiel kompakt:

Borussia Dortmund: Bürki – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Witsel, Delaney – Sancho, Reus (85. Can), Reyna (90.+2 Zagadou) – Haaland (81. Tigges).

VfL Wolfsburg: Casteels – Baku, Pongracic (78. Lacroix), Brooks, Otavio – Arnold, Schlager (87. Bialek) – Steffen (87. Ginczek), Gerhardt (71. Mehmedi), Brekalo (71. Victor) – Weghorst.

Tore: 1:0 Akanji (66.), 2:0 Sancho (90.+2).

Gelbe Karten: Hummels (2.), Delaney (3.), Haaland (2.) / Steffen (2.).

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin).

Personal: Dem VfL fehlten Pavao Pervan (Covid-19-Infektion), Jérôme Roussillon (Rückstand nach Covid-19-Infektion) und Maximilian Philipp (Muskelverletzung).