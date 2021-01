DFB-Pokal: VfL gegen Schalke, Frauen warten noch auf Gegner

Kurz nach der Niederlage der Männer des VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund richtete sich der Blick zumindest kurz nach Köln, wo im Studio der ARD-Sportschau die nächsten Runden des DFB-Pokals ausgelost wurden. Während die Männer ihren Achtelfinal-Gegner mit Schalke 04 kennen, müssen die Frauen noch eine ganze Weile warten, bis ihr Viertelfinal-Kontrahent feststeht. Es ist der Sieger der Partie zwischen Werder Bremen und SV Meppen.

Gleich als zweite Paarung zog der frühere Skisprungstar Sven Hannawald den VfL, der zu Hause in der VW-Arena auf den FC Schalke 04 trifft. Die Königsblauen haben zum neuen Jahr ihren Trainer gewechselt, doch Christian Gross konnte die Talfahrt beim Tabellenletzten im ersten Spiel nicht stoppen (0:3 bei Hertha BSC). Es hätte bedeutend schwieriger kommen können für die Grün-Weißen.

Die Viertelfinals der Herren sind dann am 2. und 3. März

Die Achtelfinalpartien steigen am 2./3. Februar. Weiter geht’s mit den Viertelfinals am 2./3. März und den Halbfinals am 1./2. Mai. Das Finale im Berliner Olympiastadion, wo der VfL 2015 Borussia Dortmund (zum bisher letzten Mal) mit 3:1 besiegt hat, ist für den 13. Mai angesetzt.

Bevor das Männer-Achtelfinale gezogen wurde, wurden die Frauen ausgelost. Und der VfL Wolfsburg hat auch hier ein gutes Los bekommen. Zum einen wartet nach dem 3:1 gegen Duisburg wieder ein Heimspiel im AOK-Stadion auf den Titelverteidiger. Zum anderen sind die beiden Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen und SV Meppen, die aktuell beide um den Klassenerhalt spielen, machbare Aufgaben. Deren Achtelfinale musste aufgrund von Corona-Infektionen verschoben werden, soll nun am 28. Februar (14 Uhr) nachgeholt werden.

Das Viertelfinale der Frauen findet am 20. und 21. März statt

Das Viertelfinale der Frauen wird am 20./21. März gespielt, das Halbfinale am 3./4. April. Die Wolfsburgerinnen dürften allerdings heiß auf ihr siebtes Finale in Serie sein. Das steigt am 29. Mai in Köln.

Losfee Hannawald hat übrigens durchaus eine Beziehung zum VfL: 2014 kam er mit der damaligen VfL-II-Spielerin Melissa Thiem zusammen als der frühere Skisprung-Star als Botschafter für VW arbeitete. 2015 beendete Thiem ihre Karriere beim VfL, ist seit 2016 mit Hannawald verheiratet und die beiden haben zwei Kinder.