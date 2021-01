2:2 gegen Leipzig: Der VfL Wolfsburg bleibt 2021 sieglos

Wieder wurde es nichts mit einem Sieg gegen ein Top-Team, und obendrein muss der VfL Wolfsburg weiter auf den ersten Dreier 2021 warten. Im Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag kamen die Grün-Weißen nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Sie hatten einen frühen Rückstand egalisiert, waren dann in Führung gegangen – und mussten am Ende noch um den einen Punkt zittern.

Trainer reden gerne von Matchplänen, die sie mit ihren Mannschaften ausarbeiten. Wie wollen wir das Spiel angehen? Warten wir erst einmal ab oder gehen wir von Beginn an früh drauf? Lange oder kurze Bälle? Und so weiter. Der Matchplan Oliver Glasners war gegen Leipzig schon in der 5. Minute für die Tonne. Da musste der VfL-Trainer mit ansehen, wie sein Team in die taktische Falle lief, die RB vorbereitet hatte. Maxence Lacroix, einer von drei Neuen in der Wolfsburger Startelf, wurde aus dem Abwehrzentrum auf die Außen gezogen, so dass Paulo Otavio die rechte Seite öffnen musste. Nordi Mukiele war der Nutznießer, musste nach Querpass von Emil Forsberg nur noch zur 1:0-Führung für die Gäste einschieben.

Der VfL musste sich kurz schütteln

Danach mussten sich die Grün-Weißen, bei denen Lacroix, Josuha Guilavogui und Kevin Mbabu für Marin Pongracic (gar nicht im Kader), Maximilian Arnold (Rotsperre) und Josip Brekalo (nur auf der Bank) in die Startelf gerutscht waren, erst einmal schütteln. RB hatte in dieser Phase deutlich mehr Ballbesitz. Aber dann zeigte sich zweierlei. Zum einen, dass die Wolfsburger extrem zäh und stabil sind. Sie haut so schnell nichts um. Zum anderen, dass man auch einen Matchplan reaktivieren kann, der schon in der Tonne lag.

Die Gastgeber bespielten die Sachsen nun so, wie sie das wohl schon von Beginn an tun wollten. Defensiv kompakt, energisch in den Zweikämpfen und nach vorn mit dem Riecher für die richtige Situation. So wie in der 16. Minute. Starke Flanke Yannick Gerhardt, wunderbarer Flugkopfball Wout Weghorst – der Ausgleich. Oder wie in der 35. Minute. Wieder war es Gerhardt, der den Assist lieferte, und dann hatte Renato Steffen Glück, dass sein Schuss von Willi Orban abgefälscht wurde – die Führung. „Wir haben eine tolle Reaktion gezeigt und sind verdient mit 2:1 in die Halbzeit gegangen“, analysierte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer in der Pause.

Das 2:2 war vermeidbar

Doch die Führung hatte nach dem Seitenwechsel nicht lange Bestand – und der Ausgleich war einer aus den Kategorien dusselig und vermeidbar. Nach einer Ecke gingen Wolfsburgs Schlager und Leipzigs Amadou Haidara gleichzeitig zum Ball, der danach Richtung Tor trudelte. Offenbar waren Lacroix und John Anthony Brooks der Überzeugung, Keeper Koen Casteels könne diesen locker aufnehmen und ließen ihn passieren. Doch der Belgier konnte den Ball gerade so mit einer Hand abwehren, und Willi Orban staubte ab – das 2:2 (54.). Die Antwort ließ vier Minuten auf sich warten: Brooks köpfte den Ball nach einer Ecke an den Pfosten.

Das war jedoch für längere Zeit das letzte offensive Lebenszeichen der Wolfsburger. Nun war das Momentum auf Leipzigs Seite. Die Sachsen erhöhten den Druck, hatten Chancen. Gegen Angelino rettete Mbabu in höchster Not (68.), und keine Minute später war Casteels schon geschlagen, aber Guilavogui war auf der Linie zur Stelle. In der 84. Minute musste Mbabu dann Angelino ziehen lassen, doch sein Ball aus spitzem Winkel fand in der Mitte keinen Abnehmer – da hatte der VfL Dusel. RB war dem Sieg nun deutlich näher. In der Nachspielzeit vergab Justin Kluivert noch eine dicke Chance für Leipzig, kurz danach war Schluss.

VfL Wolfsburg: Casteels – Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio – Guilavogui, Schlager – Baku (69. Brekalo), Gerhardt, Steffen (85. Philipp) – Weghorst.

RB Leipzig: Gulacsi – Orban, Upamecano, Halstenberg – Mukiele (66. Klostermann), Kampl, Sabitzer, Angelino – Haidara, Olmo (89. Poulsen) – Forsberg (46. Nkunku).

Tore: 0:1 (5.) Mukiele, 1:1 (16.) Weghorst, 2:1 (35.) Steffen, 2:2 (54.) Orban.

Gelbe Karten: Otavio (3.), Mbabu (1.), Weghorst (3.), Lacroix (3.) / Mukiele, Kampl, Angelino.

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg).