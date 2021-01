Erst Glasners, dann Weghorsts Näschen: VfL gewinnt 2:0 in Mainz

Der VfL Wolfsburg hat den ersten Sieg des neuen Jahres geholt. Dank der Treffer des kurz zuvor eingewechselten Bartosz Bialek (65. Minute) und des Topstürmers Wout Weghorst (79.) besiegten die Grün-Weißen den FSV Mainz 05 mit 2:0 (0:0). Sie schließen die Hinrunde der Fußball-Bundesliga nach dem Sieg mit satten 29 Zählern ab. Eine bessere Ausbeute hat es für den VfL in den vergangenen zehn Jahren nur zweimal gegeben. Allerdings war dafür ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit in Mainz nötig.

Bo Svensson, Mainz‘ Trainer, und Oliver Glasner, Wolfsburgs Coach, waren in ihren Karrieren Abwehrspieler. Als Aktive hätten sie wohl beide ihren Spaß gehabt auf dem Rasen im Mainzer Stadion. Denn am kalten Dienstagabend standen in der Partie zwischen den abstiegsgefährdeten 05ern und den europapokalträumenden Wolfsburgern von Anfang an die grundlegenden Tugenden der Verteidigungskunst auf dem Programm: Zweikämpfe, hohe Bälle, noch mehr Zweikämpfe, noch mehr hohe Bälle und wenig bis gar kein Spielfluss – zumindest in den ersten 45 Minuten.

Drei Personalwechsel im Vergleich zum Remis gegen RB Leipzig

Dem Spieler Glasner hätte diese Schlacht womöglich gefallen, dem Trainer Glasner aber sicher nicht. Denn sein VfL war in Mainz angetreten, um den ersten Sieg des neuen Jahres zu holen gegen den FSV, der die schwächste Saison seiner Bundesliga-Geschichte abliefert. Nach dem 2:2 seiner Wolfsburger gegen RB Leipzig tauschte der 46 Jahre alte Österreicher drei Personalien aus, um vor allem in der Offensive für „mehr Kreativität“ zu sorgen. Doch Josip Brekalo und Maximilian Philipp, die den zuletzt hervorragenden Yannick Gerhardt und Kevin Mbabu ersetzten, kamen in der ersten Hälfte überhaupt nicht zur Entfaltung. Maximilian Arnold ersetzte zudem Josuha Guilavogui.

Mainz, tiefstehend auf einem vom Regen tiefen Platz, igelte sich von Beginn an ein. Alle Versorgungswege zu VfL-Zielspieler Weghorst schnitten die Mainzer Spieler mit disziplinierten Läufen ab, sodass den Wolfsburgern oftmals nur ein langer Ball übrigblieb, um in die Nähe des gegnerischen Strafraums zu gelangen. Nur: Da standen die langen Abwehrspieler, zu denen der neue Coach Svensson selbst jahrelang gezählt hatte, und köpften diese Zuspiele leicht aus der Gefahrenzone. „Mehr Ruhe“, rief Weghorst laut über den Platz, als Maxence Lacroix einen ungenauen langen Ball spielte.

Erste Halbzeit chancenarm

Spielerisch war’s sehr, sehr übersichtlich, was Glasners favorisierte Mannschaft bei den 05ern anbot. Der Versuch, die Mainzer Abwehr mit einer asynchronen Ausrichtung im Ballbesitz zu knacken, zahlte sich nicht aus. Arnold ließ sich dafür im Spielaufbau häufig auf die linke Defensivseite fallen, um das Spiel von da aus zu dirigieren. Paulo Otavio, von Haus aus Linksverteidiger, schob sich dann weit nach vorne auf den Flügel. Doch diese Rochade stellte Mainz vor keinerlei Herausforderung. Arnolds Freistoß in Minute 22 und Ridle Bakus Schuss ans Außennetz in Minute 35 waren die einzigen ernstzunehmenden Abschlüsse des VfL – viel zu wenig, um Mainz zu knacken.

Die zweite Hälfte konnte nur besser werden. Glasner hatte in der Kabine offenbar deutliche Worte gefunden, denn seine Mannschaft attackierte den Gegner nun deutlich aggressiver und kontrollierter, dadurch bekam sie mehr Strafraumpräsenz. Philipp (52.) kam nach einem Eckball zum Abschluss – ein Weckruf für seine Kollegen? Eher nicht, denn das Spiel fand schnell wieder zurück in seinen faden Trott der ersten Hälfte: lange Bälle, Zweikämpfe, noch mehr Zweikämpfe.

Ginczek nur noch Stürmer Nummer 3

Nach einer Stunde reagierte Glasner und brachte Bartosz Bialek für den unsichtbaren Brekalo. Ein Zeichen für mehr Offensive – und für Daniel Ginczek. Der 29 Jahre alte Stürmer, 2018 noch als Stürmer Nummer 1 vom VfB Stuttgart verpflichtet, belegt mittlerweile in der internen Angriffshierarchie nur noch Rang 3 hinter Weghorst und Bialek. Der 1. FC Köln soll sich nach unseren Informationen daher mit einem Transfer Ginczeks beschäftigen. Noch bis Ende des Monats ist der Transfermarkt geöffnet.

Und Glasners Näschen beim Joker zahlte sich nach 65 Minuten aus. Baku attackierte seinen Gegenspieler, der Ball sprang zu Arnold, dessen blitzgescheiten Pass der eingewechselte Bialek zum 1:0 für den VfL im Tor unterbrachte. Mit der ersten wirklich durchdachten Offensivaktion des Abends gingen die Wolfsburger in Führung – Effizienz pur.

Zweiter VfL-Treffer von Brooks entspringt Zufall

Der zweite VfL-Treffer entsprang dem Zufall – und nun Weghorsts Näschen. Mainz-Verteidiger Alexander Hack hatte einen zu kurzen Rückpass zu seinem Torhüter gespielt, der Niederländer schnappte sich diesen Ball und lupfte ihn herrlich zum 2:0 ins Tor (79.). Es war bereits der zwölfte Saisontreffer des Stürmers – so viele Hinrunden-Treffer hat in 24 Jahren Bundesliga noch kein Wolfsburger geschossen.

Dieser Rekord ist nur eines von mehreren Anzeichen, die dem VfL eine gute Hinrunde bescheinigen: Glasners Mannschaft ist im Rennen um die Europapokal-Plätze mittendrin. Dafür war der Sieg in Mainz absolut notwendig, und diesen verdienten sich die Wolfsburger mit zwei Näschen: Erst Glasners Griff zu Bialek, dann Weghorsts Vorahnung bei Hacks Rückpass.

