Das Millionen-Spiel: Gegen Borussia Dortmund (Mitte Marco Reus) wollen Maximilian Arnold (links) und der VfL Wolfsburg die Teilnahme an der Champions League so gut wie fix machen.

Wolfsburg. Gegen Dortmund am Samstag kann der VfL Wolfsburg die Teilnahme an der Königsklasse so gut wie fix machen. Nur eines will Coach Glasner nicht tun.