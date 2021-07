Marmoushs Zukunft beim VfL Wolfsburg ist ungewiss

Beim Trainingsstart war er noch dabei: Doch seitdem fehlt Omar Marmoush (links) dem VfL Wolfsburg. So kann er sich nicht empfehlen.

In der ersten Einheit der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Mark van Bommel war Omar Marmoush dabei. Seitdem fehlt der 22-Jährige aber auf dem Trainingsplatz des VfL Wolfsburg – und jeder weitere Tag macht seine Zukunftsplanung schwieriger.

Muskuläre Probleme sind es, die Marmoush derzeit ausbremsen. Zu Wochenbeginn drehte der Angreifer immerhin wieder ein paar Laufrunden mit dem ebenfalls nicht im Mannschaftstraining befindlichen Ridle Baku. „Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich wieder dabei ist“, sagt van Bommel zum Zeitplan beim Ägypter.

Marmoush soll sich in der Vorbereitung anbieten

Das wäre gut – für beide Seiten. Der neue VfL-Trainer muss herausfinden, ob Marmoush seiner Mannschaft in der anstehenden Saison mit Spielen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League helfen kann. Und der Spieler muss die Gelegenheit haben, Werbung für sich zu machen. Denn es ist besprochen, dass er die Chance in der Vorbereitung bekommt. Überzeugt der Offensivspieler die Verantwortlichen nicht, steht eine erneute Leihe oder gar ein Verkauf im Raum.

Van Bommel hat Marmoush bislang nur in seiner ersten Einheit auf dem Trainingsplatz gesehen. Doch der Niederländer hat sich schon bewegte Bilder von den Auftritten des 22-Jährigen in der vergangenen Saison angesehen. Da spielte dieser auf Leihbasis bei Zweitligist St. Pauli. „Einige Spiele von ihm habe ich gesehen“, erklärt van Bommel.

Van Bommel lobt Marmoushs Leistungen

Mit dem, was er sah, war er zufrieden. „Er hat es gut gemacht“, sagt der VfL-Coach. In der Tat: Auf 21 Einsätze mit sieben Toren und drei Vorlagen kam Marmoush bei den Hamburgern. „Ich glaube, sie waren sehr zufrieden mit ihm“, erklärt van Bommel. So sehr, dass sie den Wolfsburger behalten wollten. „Das kann ich verstehen“, sagt der Niederländer.

Doch nun ist Marmoush wieder beim VfL und soll sich hier empfehlen. Gegen Ende der Vorbereitung soll dann die Entscheidung fallen, wie es mit ihm weitergeht.

