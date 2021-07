Der VfL verliert auch gegen Kiel, van Bommel bleibt gelassen

So richtig rund läuft es beim VfL Wolfsburg noch nicht. Im dritten Test der Vorbereitung gegen einen Zweitligisten kassierten die Grün-Weißen am Mittwoch Niederlage Nummer 2. Nach der 0:3-Pleite gegen Hansa Rostock gab’s diesmal ein 0:1 (0:0) gegen Holstein Kiel, den Relegationsgegner von 2018. Nun sind Niederlagen in Testspielen nicht unbedingt ein Grund zur Besorgnis – es sei denn, sie deuten auf ein tieferliegendes Problem hin. Doch Mark van Bommel, der neue Trainer des VfL, gibt sich noch relativ gelassen.

Dabei hatte der Niederländer wie angekündigt sogar seine aktuelle A-Elf in der ersten Halbzeit auf den Platz geschickt. Doch heraus kam erneut nicht viel. „Du musst nicht auf das Ergebnis gucken“, sagt van Bommel, „sondern auf die Entwicklung.“ Dass es gegen die Zweitligisten, die zugegebenermaßen bereits zwei Wochen weiter in der Vorbereitung sind, schwierig werden würde, sei klar gewesen.

Für van Bommel ist die Spielpraxis das Wichtigste

Es gehe auch nicht darum, ob er zufrieden oder unzufrieden ist, erklärt der 44-Jährige. „Die Jungs kriegen Spielpraxis. Das ist das Wichtigste.“ Und er erinnert daran, dass ihm weiterhin wichtige Stützen der Mannschaft fehlen. „Das ist auch keine Ausrede, das ist ein Fakt“, so der VfL-Coach.

Am Sonntag bezieht seine Mannschaft ihr Trainingslager in Bad Waltersdorf, dann sind auch die sechs EM-Fahrer dabei. Wie viele von den Jugendspielern, die gegen Kiel in der zweiten Hälfte auf dem Rasen standen, nach Österreich mitreisen, soll am Donnerstag final entschieden werden. Mit dem Trainingslager „fängt die Vorbereitung wieder neu an“, sagt van Bommel. „Wir müssen den Spielern, die dazu kommen, erneut erklären, wie wir spielen wollen. Das ist eine schwierige Vorbereitung. Aber damit muss man umgehen.“ Klar ist für ihn im Hinblick auf die ersten Testspiele: „Wir können noch nicht so spielen, wie wir es vor Augen haben.“

Van Bommel ist kein Lautsprecher an der Seitenlinie

Zum Auftritt gegen Kiel: Wie angekündigt, schickte van Bommel die aktuelle A-Elf in der ersten Halbzeit auf den Platz im AOK-Stadion, der aufgrund des Wolkenbruchs kurz vor Anpfiff bestens gewässert war. Gegen Ende der ersten Hälfte verzogen sich die Wolken dann, sogar die Sonne zeigte sich.

Wer hingegen gar nicht zu sehen war, zumindest nicht von den Tribünen, war van Bommel. Der Niederländer hielt beharrlich die Stellung auf der Trainerbank. Hin und wieder bedachte der 44-Jährige seine Profis mit einigen Kommandos. Ein Lautsprecher an der Seitenlinie ist van Bommel aber dem ersten Anschein nach nicht.

Defensiv war der VfL in Halbzeit 1 stabil

Vielleicht lag’s auch am Vortrag seiner Grün-Weißen. Die guten Erkenntnisse: Defensiv war’s stabiler als beim 0:3 gegen Rostock wenige Tage zuvor. Eine Chance hatten die Kieler im ersten Durchgang nicht. Auch das Gegenpressing nach Ballverlusten im Angriffsdrittel funktionierte ordentlich.

Lesen Sie mehr zum VfL Wolfsburg:

Doch das war’s auch mit den positiven Erkenntnissen. Offensiv war wenig davon zu erkennen, was van Bommel fordert, Stichwort Kurzpassspiel. Die eine oder andere gelungene Ballstafette war dabei, aber gefährlich wurde es vor dem Holstein-Tor viel zu selten. Bis auf einen Schuss Joao Victors in der vierten Minute, der kein Problem für Kiels Keeper Thomas Dähne war, gab es nichts Erwähnenswertes.

Nach der Pause machte Kiel mehr Druck

Das änderte sich schlagartig mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Die Gäste hatten durch einen Volley Steven Skrzybskis die beste Gelegenheit, der eingewechselte Niklas Klinger lenkte den Ball über die Latte. Nur vier Minuten später prüfte Joshua Mees Klinger erneut, wieder war er zur Stelle. Nun kamen bei den Wolfsburgern zur offensiven Harmlosigkeit noch defensive Fahrlässigkeiten.

Und die werden eben auch gegen ein Top-Team der 2. Liga bestraft. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durfte Kiels Alexander Mühling relativ unbedrängt einköpfen (60.). Kurz darauf erhob sich dann auch van Bommel aus seinem Trainersessel – um mit den acht (!) Spielern abzuklatschen, die kurz nach dem 0:1-Rückstand auf einen Schlag ausgewechselt wurden.

Die Kieler vergaben noch gute Möglichkeiten

Beim VfL standen nun bis auf Elvis Rexhbecaj, der die Kapitänsbinde trug, und Marin Pongracic die Nachwuchskräfte auf dem Platz – was für den offensiven Vortrag auch nicht förderlich war. Stattdessen musste Klinger gegen den frei vor ihm auftauchenden Philipp Sander retten (78.). Und in der 83. Minute hätte Kiels Lion Lauberbach nur noch einschieben müssen, schoss jedoch drüber. Die Wolfsburger hatten Glück, die Niederlage hätte noch höher ausfallen können.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de