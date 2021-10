Brooks, Bornauw, Baku: van Bommel und die B-Lösung

Sebastiaan Bornauw und Kevin Mbabu: Beim VfL Wolfsburg steht noch infrage, ob die beiden Verteidiger am Samstag gegen Union Berlin mitspielen können.

Nach vier freien Tagen standen die Profis des VfL Wolfsburg am Montagnachmittag wieder auf dem Platz. Trainer Mark van Bommel machte die Abläufe im Angriff zum Thema der Einheit. Abschlüsse, Abschlüsse und nochmals Abschlüsse, um die Torgefahr seiner Mannschaft zu erhöhen.

Der 44 Jahre alte Niederländer hatte zuletzt neben den offensiven Schwächephasen auch erkennen müssen, dass die defensive Stabilität, die den VfL lange ausgezeichnet hatte, etwas verloren gegangen ist. Und die Abwehr-Frage steht auch für dem Bundesliga-Spiel bei Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) im Zentrum des Interesses. Denn es gibt Veränderungsbedarf.

Maxence Lacroix sah in der Partie vor der Länderspielpause gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) Gelb-Rot und muss daher gegen Union zusehen. Bleiben mit John Anthony Brooks und Sebastiaan Bornauw zwei bundesligaerfahrene Abwehrspieler, die im Duo das Zentrum bilden könnten. Aber: Noch ist nicht klar, ob sie beide überhaupt spielen können.

Brooks hatte die Länderspielreise mit dem US-amerikanischen Team abgesagt. Der 1,97 Meter Hüne habe Rückenprobleme, hieß es vom VfL. Van Bommel hatte in der Vorwoche die Befürchtung geäußert, dass es für Brooks bis Union knapp werden könnte. Allerdings stand der 28-Jährige am Montag schon mit auf dem Trainingsplatz und absolvierte das komplette Programm. Bei Brooks sieht’s also gut aus.

Sebastiaan Bornauw dürfte auch fit werden

Bornauw drehte währenddessen nur Laufrunden um den Rasen. Der 22 Jahre alte Belgier tritt wegen Adduktorenproblemen noch etwas kürzer. Bis Samstag sollte aber auch der Neuzugang aus Köln fit werden. Falls Bornauw das nicht schafft, steht ein weiterer Zugang bereit.

Micky van de Ven lieferte bei seiner VfL-Premiere im Test gegen den HSV vor einer Woche (4:1) eine blitzsaubere Vorstellung ab und erklärte danach: „Ich fühle mich bereit.“ Van Bommel wischte ebenfalls jegliche Sorgen weg, die einen möglichen Einsatz des 20 Jahre alten Niederländers betreffen, der aus der 2. Liga zum VfL gekommen war. „Er kann spielen“, so der VfL-Trainer. Die Tendenz fürs Union-Spiel geht aber in Richtung B-Lösung: Brooks und Bornauw.

Der VfL Wolfsburg sorgt sich auch um Kevin Mbabu

Doch nicht nur in der Mitte gibt es grün-weiße Fragezeichen, sondern auch auf rechts. Kevin Mbabu hatte die Schweizer Nationalmannschaft wegen muskulären Problemen vorzeitig verlassen. Der 26-Jährige, den van Bommel bisher in jedem Saisonspiel eingesetzt hatte, droht gegen Berlin auszufallen. Die erste Alternative für ihn heißt Ridle Baku.

Der 23 Jahre alte Allrounder war diesmal nicht von Nationaltrainer Hansi Flick nominiert worden. Beim VfL dürften sie darüber nicht nur enttäuscht gewesen sein, sondern auch etwas erleichtert, gehört Baku doch zu den Vielspielern des Kaders. Zuletzt hatte er etwas müde gewirkt. Ihm dürften die freien Tage besonders gutgetan haben.

Zahlreiche Möglichkeiten für Mark van Bommel

Der VfL-Kader bietet van Bommel zahlreiche Möglichkeiten, sogar hochkarätige Ausfälle zu kompensieren. Da haben Sportdirektor Marcel Schäfer und Geschäftsführer Jörg Schmadtke in den vergangenen drei Jahren ganze Arbeit geleistet. Nicht viele Bundesliga-Vereine können Ausfälle ihrer Achsenspieler ohne einen starken Qualitätsabfall kompensieren.

Selbst wenn neben Lacroix auch noch Bornauw und Mbabu am Samstag ausfielen, hätte der VfL-Trainer noch eine Elf zusammen, die es mit den physisch starken Berlinern um den ehemaligen Wolfsburger Robin Knoche aufnehmen und diese besiegen kann. Nach fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge würde ein Erfolg den Wolfsburgern guttun zu Beginn des Programms mit sechs Partien in vier Wochen.

