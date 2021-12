Der VfL Wolfsburg und das Aus: Bonjour Tristesse

Im Sommer lag Maximilian Arnold am Swimmingpool und grinste übers ganze Gesicht. Seine Frau hatte auf dem Smartphone die Champions-League-Hymne angespielt und damit die Vorfreude ihres Mannes auf den größten Vereinswettbewerb Europas noch einmal etwas weiter erhöht. Die Episode, die der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg vor einiger Zeit erzählte, stammt aus einer anderen Zeit, einer besseren – aus Sicht der Grün-Weißen. Die Dezember-Realität ist viel grauer und trister: Am Mittwochabend verabschiedeten sich die Wolfsburger sang- und klanglos vor kläglicher Kulisse mit dem 1:3 gegen OSC Lille aus der Champions League.

Bonjour Tristesse. Die Berg- und Talfahrt, die der VfL seit Saisonbeginn vollzieht, hat mit dem Auftritt gegen den französischen Meister und der Konsequenz dessen einen Tiefpunkt erreicht. Fußballerische Filetstückchen durfte man wegen der vorangegangenen drei Niederlagen nicht erwarten, aber selbst der biederen Hausmannskost namens Mentalität fehlte alles: ein Aufbäumen nach dem frühen 0:1; ein Spieler, der den Kopf herausstreckt, um den Rest anzuführen; ein kollektiver Wille, dieses „Endspiel“ irgendwie zu gewinnen.

Die traurige Kulisse von etwas mehr als 6000 Zuschauern passte zu dem enttäuschenden Abend. Die Gründe für den zweiten Absturz in dieser Saison sind vielschichtig. Die defensive Stabilität, der Faktor für die starke Vorsaison mit Platz 4, ist komplett weg, das ist das offensichtlichste Problem. Das Fehlerbild ist aber nicht eindeutig: Mal fallen Gegentore en masse nach gegnerischen Standards wie unter Mark van Bommel, mal sind es Konter wie gegen Lille, mal sind es individuelle Aussetzer. „Wir sehen“, sagt Florian Kohfeldt, „dass die Mannschaft insgesamt Probleme hat, stabil zu verteidigen in allen Bereichen.“ Das ist der hintere Bereich des Spiels, der vordere krankt ebenso gewaltig. „Wir tun uns sehr schwer, außerhalb von Standards- und Umschaltsituationen Chancen zu kreieren.“

VfL Wolfsburg hinten anfällig, vorne ungefährlich

Hinten anfällig, vorne ungefährlich – es ist eine desaströse, aber zutreffende Zustandsbeschreibung, die Kohfeldt notgedrungen liefert. Sein Job ist nach der vierten Pleite in Folge nicht in Gefahr. Aber klar ist, dass nach drei Siegen zum Start, die laut Kohfeldt „über relativ viel hinweggetäuscht haben“, ein Abwärtstrend eingesetzt hat. Schon wieder. „Vor ein paar Wochen wirkte es so, als könnte es relativ schnell wieder in die richtige Richtung gehen. Aber man merkt schon, dass ein paar Dinge da sind, die etwas Zeit bedürfen. Meine Aufgabe ist weiterhin, positive Energie auszustrahlen und zu versuchen, die Probleme zu lösen.“

Im ersten Niedergang im Herbst wurde van Bommel entlassen, der die Spieler wohl weder fachlich noch sprachlich ausreichend forderte. Kohfeldt stoppte den Fall, setzte zum Höhenflug an und rast nun wieder in hoher Geschwindigkeit Richtung Grund. Was van Bommel zu wenig einbrachte, fordert der 39-Jährige nun vielleicht zu viel. Kohfeldt erkennt viel, spricht viel, will viel umsetzen und bekommt: wenig.

Florian Kohfeldt legt nun den Fokus auf Stuttgart

Dass er nach dem Lille-Spiel schnell den Fokus auf Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr) lenken will, ist klar: Eine Enttäuschung verdaut man am besten mit einer neuen Herausforderung, die man besteht. Das Wie ist nun egal. Nur das Resultat ist wichtig. „Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass wir in den nächsten Spielen auf einmal traumhaften Kombinationsfußball spielen“, sagt Kohfeldt. „Wir müssen uns darauf besinnen, was uns stark machen kann.“ Intensität, Stabilität und Mentalität sind die Stichworte.

Und wenn es nicht klappt? Die einzige echte Titelchance im DFB-Pokal, in dem der FC Bayern als großer Favorit mittlerweile ausgeschieden ist, wurde mit van Bommels Wechselfehler in Münster auf leichtfertigste Art und Weise weggeworfen. In einer machbaren Gruppe der Champions League wurden die Wolfsburger mit nur einem Sieg Letzter. Und in der Bundesliga? Da stehen sie auf Rang 8. Immerhin: noch mit Kontakt zur Spitzengruppe.

Auch die Einnahmen aus der Champions League fehlt

Die Option des Trainerwechsels hat der VfL schon gezogen. Jetzt steht die Wintertransferperiode an, in der die an einigen Stellen vor allem mental müde wirkende Mannschaft personell verstärkt werden könnte, was allerdings durchs Aus in der Königsklasse erschwert wird. Die Einnahmen hätten dem Klub mehr Spielraum verschafft. Das ist ein weiterer negativer Effekt dieses enttäuschenden Mittwochabends. Bonjour Tristesse.

