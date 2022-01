Wout Weghorst geht, Jonas Wind kommt zum VfL Wolfsburg

So sahen ihn die VfL-Fans am liebsten: Wout Weghorst jubelt nach seinem Tor im September gegen Greuther Fürth. Nun wechselt er nach England.

Nun ist es passiert. Was schon seit Tagen in Wolfsburg umher waberte, ist jetzt beschlossene Sache: Wout Weghorst verlässt den VfL Wolfsburg. Der niederländische Stürmer wechselt nach England und schließt sich Premier-League-Schlusslicht FC Burnley an.

Wout Weghorst ist zweitbester Torjäger des VfL Wolfsburg

Schon am Wochenende machte sich der 29-Jährige auf den Weg in die 84.000-Einwohner-Stadt im Nordwesten der Insel. In der Nacht zu Montag wurden dann die letzten Vertragsdetails festgezurrt. Für 12 Millionen Pfund – umgerechnet rund 14,5 Millionen Euro – kauft Burnley Weghorst aus seinem Vertrag in Wolfsburg.

Am Mittellandkanal war die Verpflichtung des zwölffachen niederländischen Nationalspielers insgesamt gesehen eine Erfolgsgeschichte – zumindest bis zuletzt. In 118 Bundesliga-Spielen erzielte er 59 Tore. Nur Torschützenkönig und Meisterschaftsheld Edin Dzeko traf öfter (66). Aber Weghorst wollte weg, betonte immer wieder seinen Faible für den englischen Fußball. Zudem sorgte seine Corona-Kritik und die nicht erfolgte Impfung für Störung. Das schafft Unruhe innerhalb einer Mannschaft.

Jonas Wind verstärkt den Sturm

Auch wenn es nicht, wie erhofft, der Top-Klub geworden ist: Weghorst erfüllt sich seinen England-Traum. Und die große sportliche Lücke, die der Stürmer hinterlässt, soll nun ein Däne füllen. Was ebenfalls seit einigen Tagen als offenes Geheimnis galt, ist nun in trockenen Tüchern. Jonas Wind wechselt vom FC Kopenhagen zum VfL Wolfsburg. Der 22-Jährige, der in zwölf Länderspielen vier Tore erzielen konnte, unterschreibt bis 2026 am Mittellandkanal.

Für Kopenhagen kam Wind in der laufenden Saison für den Tabellenzweiten der dänischen Superligaen wettbewerbsübergreifend in 27 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei elf Tore und bereitete sechs weitere vor. „Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich habe mich für Wolfsburg entschieden, weil mich der VfL unbedingt haben wollte. Der VfL Wolfsburg ist ein wirklich großer Klub und ich bin sehr froh und stolz, nun ein Teil des Vereins zu sein. Ich freue mich auf das, was jetzt kommt“, sagte der 1,90-Meter-Mann bei der Vertragsunterschrift.

Auch Max Kruse stürmt in Wolfsburg

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer fügte an: „Jonas hat eine sehr gute Technik, sowohl bei der Ballannahme als auch bei der -mitnahme, findet auch auf engstem Raum Lösungen, verfügt über ein gutes Kopfballspiel und spielt sehr mannschaftsdienlich. Obwohl er schon einiges an Erfahrung mitbringt, sind wir überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wird.“

Gestern verpflichtete der VfL Wolfsburg mit Rückkehrer Max Kruse einen weiteren Spieler, der die schwächelnde Offensive wieder zum Laufen bringen soll.

dpa

