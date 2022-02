DFB sperrt Maxence Lacroix fürs Union-Spiel

Für Maxence Lacroix war die Rote Karte am Samstag beim 2:2 bei Borussia Mönchengladbach schon der dritte Platzverweis in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga. Allzu lange wird der französische Innenverteidiger dem VfL Wolfsburg allerdings nicht fehlen: Das DFB-Sportgericht sperrte den 21-Jährigen für ein Spiel.

Damit fehlt Lacroix den Wolfsburgern lediglich im Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr). Verein und Profi haben dem Urteil bereits zugestimmt. Nach Gelb-Rot im Hinspiel gegen Gladbach (ein Spiel) und der Roten Karte wegen einer Notbremse in Leverkusen (zwei Spiele) ist das Union-Spiel das vierte, das Lacroix in dieser Saison verpasst. Er ist erst der achte Spieler überhaupt, der in der Bundesliga drei Platzverweise binnen einer Saison kassierte. Zu seinen Vorgängern zählt auch Luiz Gustavo, der in der Spielzeit 2013/14 drei Mal Gelb-Rot sah.

Kohfeldt muss seine Abwehr gegen Union umbauen

Seine dritte Hinausstellung kassierte Lacroix am Samstag für ein Handspiel nach einem mit Haken und Ösen geführten Zweikampf mit Gladbach-Stürmer Marcus Thuram in der 70. Minute. Beim VfL empfand man die Rote Karte als falsch, da nicht bewertet wurde, dass der Borussia-Angreifer Lacroix umriss. „Das Handspiel ist unstrittig, aber es ist vorher Foulspiel von Marcus Thuram“, sagte Coach Florian Kohfeldt.

Der Trainer muss nun gegen Union seine Abwehr umbauen, hat dazu vor allem zwei Optionen: Er kann von seinem 3-4-3-System abweichen und auf ein 4-4-2 mit den beiden Innenverteidigern Sebastiaan Bornauw und John Anthony Brooks umschwenken. Wenn er im System mit Dreierkette bleiben will, könnte Kevin Mbabu einrücken. Die verbleibenden Innenverteidiger-Alternativen sind mit Micky van de Ven (Oberschenkel) entweder verletzt oder gänzlich unerfahren wie Anselmo Garcia MacNulty, der noch keinen Bundesliga-Einsatz verbuchen kann.

