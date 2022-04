Ist Florian Kohfeldt in Augsburg doch dabei? Noch gibt’s Hoffnung

Stillsitzen wird Florian Kohfeldt am Sonntag nicht können - ob in der häuslichen Quarantäne oder im Augsburger Stadion.

Eine Funke Hoffnung besteht doch noch, dass Florian Kohfeldt beim Spiel des VfL Wolfsburg beim FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr) auf der Trainerbank sitzen kann. „Ich bin da in Absprache mit dem Gesundheitsamt und könnte mich bis zu Wochenende freitesten“, sagt der Fußballlehrer. Am Montag hatte der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten einen positiven PCR-Test, er hatte sich mit Corona infiziert.

Die vor Spielen obligatorische Pressekonferenz lief am Freitagnachmittag deshalb nicht so ab wie gewohnt. Anstatt im Presseraum der VW-Arena auf dem Podium Platz zu nehmen, saß Kohfeldt in der häuslichen Quarantäne, war per Video zugeschaltet. Der 39-Jährige klang noch leicht verschnupft, als er die Fragen der Journalisten beantwortete. Leichte Symptome habe er gehabt. „Aber inzwischen geht es mir wieder vollständig gut“, sagt der Ex-Bremer.

Florian Kohfeldt über Co-Trainer Vincent Heilmann: „Mache mir überhaupt keine Sorgen“

Noch gibt es den negativen Coronatest nicht, den Kohfeldt benötigt, um in Augsburg dabei zu sein. Sollte es nicht klappen, bleibe er aber dennoch zuversichtlich. Dann übernimmt eben Vincent Heilmann die Aufgaben des Hauptübungsleiters temporär. „Bei Vinni mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Allerdings muss man auch sagen, dass wir insgesamt beim VfL einfach gut aufgestellt sind“, meint Kohfeldt und hebt das gesamte Trainerteam und den Stab hervor. „Das verteilt sich schon auf mehrere Schultern.“

Der 25-jährige Heilmann leitete bereits die gesamte Woche über das Training. „Er hat einen sehr guten Umgang mit den Spielern und eine sehr hohe Empathie. Für sein junges Alter ist er schon eine sehr starke Persönlichkeit“, sagt Kohfeldt über seinen jungen Kollegen. Kontakt zur gesamten Mannschaft hatte der Fußballlehrer in dieser Woche nur einmal. Weil elf Wölfe bei ihren Nationalteams waren und erst in der Wochenmitte zurückgekehrt waren, bestand die Chance dazu erst am Donnerstag. Da „habe ich per Video zur Mannschaft gesprochen, um ihr auch die Situation zu erklären.“ Aber auch um sein Vertrauen auszusprechen. Ansonsten gab es Einzeltelefonate. Der Kontakt zu Heilmann war natürlich noch etwas enger.

Der Draht zur Trainerbank wird auch bestehen, wenn sich bis Sonntag an Kohfeldts Testergebnissen nichts geändert haben sollte. Die Mannschaft wird er dann aber in Ruhe lassen. „Wenn überhaupt, dann nur über Telefonate in Einzelgesprächen“, sagt der Wölfe-Coach. 90 Minuten lang still zu sitzen würde ihm aber schwerfallen. Schließlich tigert Kohfeldt bei den Spielen gerne die Linie auf und ab, ist kommunikativ und gestikuliert. Von einem seiner Freunde aus dem Fußballlehrer-Lehrgang entstand im Trainer-Homeoffice vor kurzer Zeit ein Clip, der im Internet für Furore gesorgt hat. Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, war der Protagonist dieses Videos, das dessen Tochter Emilia aufgenommen hatte. Baumgart verfolgte den 1:0-Sieg der Kölner über Freiburg aus der Quarantäne und ging dabei förmlich aus dem Sattel.

Wird es solche Szenen von Kohfeldt auch zu sehen geben? „Steffen hat sich diese Woche bei mir gemeldet und mit empfohlen, auch ein Video zu drehen“, sagt er schmunzelnd, „ich habe das allerdings abgelehnt.“ Stillsitzen werde er aber wohl dennoch nicht. Es geht ja schließlich auch um einiges. Wolfsburg und Augsburg bangen beide noch um den Klassenerhalt. Da ist nichts mit ruhigem Puls. Gewinnen die Wölfe, machen sie einen großen Schritt in die richtige Richtung. Verlieren sie, besteht die Gefahr, noch einmal richtig vom Abstiegsstrudel erfasst zu werden. Um mögliche Konsequenzen macht sich Kohfeldt noch keine Gedanken. „Wir sind im Abstiegskampf, und wir haben ein extrem wichtiges Spiel vor Augen. Aber weitreichende Konsequenzen nach dem Spiel? Diese Gedanken sind jetzt absolut fehl am Platz. Ich habe die feste Überzeugung, dass wir dieses Spiel gewinnen werden.“ Ob mit oder ohne Kohfeldt – das muss sich noch zeigen.

