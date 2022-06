Jakub Kaminski lässt Polen jubeln – und den VfL Wolfsburg auch

In der 72. Minute war es soweit: Jakub Kaminski bekam den Ball im Strafraum, wackelte einen Verteidiger aus und zirkelte das Spielgerät ins rechte Eck. Beim 2:1 Polens im Nations-League-Duell mit Wales markierte der Außenspieler das zwischenzeitliche 1:1 – und damit sein erstes Tor in der A-Nationalmannschaft.

Gerade einmal zwölf Minuten war der Offensivmann da auf dem Platz. „Das erste Tor in der Nationalmannschaft. Ein weiterer Traum wird wahr“, schrieb Kaminski auf seinem Instagramkanal. Ein Vorgeschmack auf das, was der 19-Jährige zu leisten imstande ist? Aus Sicht des VfL Wolfsburg wäre es zu hoffen. Denn er war der erste Neuzugang, den Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer für die neue Saison eingetütet haben (Vertrag bis 2027).

Jakub Kaminski kommt mit Erfolgserlebnissen im Rücken zum VfL Wolfsburg

Zehn Millionen Euro ließen die Grün-Weißen im Januar an Lech Posen fließen. Von dort bringt Kaminski nun das Sieger-Gen mit. Schließlich darf er sich seit dem Ende dieser Saison polnischer Meister nennen. Neun Tore und acht Vorlagen in 33 Spielen in der Ekstraklasa steuerte der Rechtsfuß, der am liebsten auf der linken Außenbahn wirkt, zu diesem Erfolg bei.

Nun gelang ihm mit dem Premierentreffer im A-Nationalteam ein weiterer Meilenstein. Und das in seinem erst zweiten Einsatz. Das sind doch keine schlechten Voraussetzungen – auch für seine Zeit beim VfL Wolfsburg, sein erstes Engagement außerhalb seiner Heimat Polen. Und am Mittwoch kann Kaminski vielleicht noch einen drauflegen. Dann tritt Polen in Belgien an (20.45 Uhr).

