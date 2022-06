Der Sommerfahrplan der VfL-Frauen steht

Die letzten Sektflaschen nach dem Doublesieg sind gerade geleert, die letzten Bierduschen verteilt und das Konfetti aus den Klamotten gezupft, da geht bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg der Blick schon wieder nach vorn. Die Planungen für die kommende Saison stehen an, in der die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot mit der deutschen Meisterschaft und dem DFB-Pokal zwei Titel zu verteidigen hat. Ein guter Grundstein für ein derartiges Vorhaben wird bekanntermaßen in der Vorbereitung gelegt. Und hierfür hat der Klub nun seinen Fahrplan bekanntgegeben.

Im Trainingslager wartet PSV Eindhoven auf den VfL Wolfsburg

Allerdings hat Stroot zu Beginn der Sommervorbereitung noch nicht sein ganzes Personal zur Verfügung. Vom 6. bis zum 31. Juli steigt die Europameisterschaft in England – natürlich unter Beteiligung zahlreicher VfLerinnen. Erst am 11. August wird der Cheftrainer daher seinen kompletten Kader um sich versammeln können – spätestens dann auch mit den Neuzugängen Sara Agrez, Jule Brand, Kristin Demann, Merle Frohms und Marina Hegering. Bereits am 1. Juli aber beginnen die Wölfinnen, für die neue Saison zu schwitzen – dann eben noch in dezimierter Form.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwischen dem 13. und dem 20. August geht es ins Trainingslager. Dann wird das Hotel Klosterpforte in Harsewinkel das Domizil der Doublesiegerinnen sein. Mit diesem Standort haben sie bereits gute Erfahrungen gemacht. Schon vor den vergangenen beiden Spielzeiten gastierte der VfL-Tross im Münsterland. Dort ist auch das erste Testspiel angesetzt. Am 19. August messen sich die Wolfsburgerinnen mit PSV Eindhoven, einem niederländischen Topklub. Anstoß ist um 16 Uhr, allerdings ist der genaue Spielort noch offen, wie der Klub mitteilt.

Mehr zu den VfL-Frauen:

Länderspielpause kurz vor dem Saisonstart macht es Tommy Stroot schwer

Eine Woche später (26. August, 18 Uhr) geht es ins dänischen Sonderborg. Dort wartet mit Brondby IF der zweite Testspielgegner. „Weitere Testspiele befinden sich derzeit noch in der Abstimmung“, heißt es in einer Mitteilung des VfL.

Selbstverständlich freuen sich die Klubs, wenn viele ihrer Spielerinnen zu ihren Landesauswahlteams eingeladen werden. Schließlich ist das ein Zeichen von hoher Qualität im Kader. In der Vorbereitungsphase aber bringt dieser Umstand auch Hindernisse mit sich. Denn: Unmittelbar vor dem Saisonauftakt muss Coach Stroot noch ein weiteres Mal auf seine Nationalspielerinnen verzichten. Zwischen dem 29. August und dem 6. September wird es eine weitere Abstellungsphase geben. Doch diese Umstände sind in Wolfsburg ja nicht neu. Vor der abgelaufenen Saison mussten sie sich auch damit abfinden. Sicherlich war das ein Grund für den etwas holprigen Saisonstart – am Ende stand aber der der Doublesieg. Das erste Pflichtspiel wartet am 10./11. September, wenn der neunmalige Titelträger in der 2. Runde des DFB-Pokals gefordert ist. Die Bundesliga nimmt ihren Spielbetrieb am darauffolgenden Wochenende wieder auf.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de