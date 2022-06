Jonas Wind zaubert bei Dänemark-Sieg

Wolfsburg. Der Stürmer des VfL Wolfsburg erzielt ein Tor und gibt eine Vorlage. Nun will er mit den Wölfen in der Bundesliga hoch hinaus.

Breit grinsend hielt Jonas Wind das Schild in die Kamera. „Man of the match“, war darauf zu lesen – Spieler des Spiels also. Und das war der 23-Jährige ganz sicher. Beim 2:0-Erfolg der dänischen Nationalmannschaft gegen Österreich erzielte der Angreifer des VfL Wolfsburg ein Tor selbst und bereitete das andere vor. Und all das auch noch im Parken, dem Stadion des FC Kopenhagen – und damit Winds sportliche Heimat. „Magischer Abend im Parken! Wow Dänemark“, schrieb der 1,90-Meter-Mann nach seinem 15. Länderspieleinsatz folgerichtig auf seinem Instagramkanal.

Denn aus der dänischen Landeshauptstadt hatten ihn die Wölfe erst im vergangenen Winter losgeeist. Für die Wolfsburger ein lohnender Transfer. Schließlich war Wind eine der positiven Erscheinungen in einer ansonsten verpatzten Saison. Fünf Tore und eine Vorlage erzielte er in 14 Spielen für die Grün-Weißen. Doch nicht nur das: Der Däne wusste sich zu bewegen, Räume zu öffnen und hatte den Blick für seine Mitspieler. Die Dänen stehen in der Tabelle der Nations-League-Gruppe A ganz oben. Vor Vizeweltmeister Kroatien, vor Österreich und vor Weltmeister Frankreich.

Jonas Wind will mit dem VfL Wolfsburg ins internationale Geschäft

Und auch mit dem VfL möchte Wind in der kommenden Saison hoch hinaus. „Natürlich möchte ich um die internationalen Plätze mitspielen. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Mannschaft dafür haben, um weiter oben in der Liga dabei zu sein. Ich habe große Hoffnungen, dass die kommende Saison besser wird für uns“, sagt er. Unter Ex-Coach Florian Kohfeldt war er gesetzt. Mal sehen, was unter dessen Nachfolger Niko Kovac nun geht.

