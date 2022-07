Spieler des VfL Wolfsburg werden von Jena-Fans angegriffen

Der VfL Wolfsburg konnte von Glück sprechen, dass er die 1. Runde des DFB-Pokals bei Carl Zeiss Jena überstanden hat. Darin waren sich nach dem 1:0-Sieg des Bundesligisten alle Beteiligten einig. Die Emotionen kochten während und besonders nach dem Spiel noch einmal hoch.

Einige Spieler des VfL wurden auf dem Stadionvorplatz von Fans aus Jena angegriffen. Es gab ein Handgemenge, in dem Pavao Pervan, Kevin Paredes, Bartosz Bialek, Bartol Franjic und Jakub Kaminski bedrängt und gestoßen wurden. Ordner oder Polizei waren zu der Zeit nicht vor Ort. Die VfL-Spieler zogen sich aber in einen sicheren Bereich zurück, bevor es richtig ausarten konnte.

Handfeste Auseinandersetzungen zwischen Fans beim Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Carl Zeiss Jena

Schon während der Partie hatte es handfeste Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Lager gegeben. Außerdem gelangten Zuschauer aus Jena am Ende der Partie in den Innenraum und mussten von Ordnern davon abgehalten werden, die jubelnden VfL-Spieler zu attackieren.

Niko Kovac hatte das Handgemenge vor dem Stadion nicht gesehen, aber der VfL-Trainer forderte, dass die Beteiligten „sanktioniert werden sollen“. Das sei nicht im Sinne des Sports.

FC Carl Zeiss Jena will Zwischenfälle nach Pokal-Spiel untersuchen

Der FC Carl Zeiss Jena will Berichten über Zwischenfälle nach dem Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg nachgehen. Dies kündigte ein Sprecher am Samstagabend an. Nach dem glücklichen 1:0-Sieg des Fußball-Bundesligisten in Jena in der ersten Runde des DFB-Pokals kam es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu Rangeleien.

Wolfsburgs Trainer Nico Kovac äußerte sich auf der Pressekonferenz nach der Partie am Samstagabend überrascht. „Ich höre das zum ersten Mal, kann dazu nichts sagen, weil ich es persönlich nicht gesehen haben“, sagte Kovac und fügte an: „Wenn es so gewesen wäre, dann ist das natürlich nicht das, was wir als Fußballfreunde, Fußballfans oder Fußballfanatiker sehen möchten. Und diejenigen, die das zu verantworten haben, werden sich sicherlich dementsprechend sanktioniert werden.“

Das traditionsreiche Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena glich wegen des Umbaus einer Großbaustelle. Daher waren nur zwei der geplanten vier Tribünen nutzbar. Die Zuschauerkapazität wurde für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal auf 6100 Zuschauer reduziert. Rund 600 Fans waren aus Wolfsburg angereist.

