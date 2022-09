2:4 – VfL Wolfsburg bricht gegen 1. FC Köln komplett ein

Das Warten auf den ersten Bundesliga-Sieg unter Niko Kovac geht für den VfL Wolfsburg weiter – und mit Leistungen wie am Samstagnachmittag vor 25.654 Fans in der VW-Arena wird es auch noch länger dauern. Nach einem starken Start in die Partie baute der VfL gegen den 1. FC Köln erschreckend ab, kassierte eine völlig verdiente 2:4 (1:3)-Niederlage und steckt schon früh in der Saison in einer Krise. Auch der Doppelpack von Torjäger Lukas Nmecha half den Grün-Weißen nicht.

Drei Änderungen nahm Kovac im Vergleich zur 0:2-Niederlage bei RB Leipzig vor, eine saß sofort: Bundesliga-Debütant Bartol Franjic trieb den Ball im Mittelfeld nach vorne, schickte Lukas Nmecha und der schloss mit einem Schuss ins lange Eck ab – das 1:0 nach zwei Minuten. Und die Wolfsburger, die erstmals mit einer Dreier-Abwehrkette agierten, machten in den ersten 20 Minuten so weiter, ließen Köln mit frühem Pressing nicht zur Entfaltung kommen. Max Kruse hätte per Kopf dann nach einer Ridle-Baku-Flanke das zweite Tor nachlegen können, wenn nicht müssen (11.).

Nach 20 Minuten kommt ein Riesenbruch ins VfL-Spiel

Und dann? Die erste gute FC-Aktion brachte einen Bruch ins VfL-Spiel. Florian Kainz’ Pass in den viel zu großen Raum zwischen Micky van de Ven und Josuha Guilavogui fand Dejan Ljubicic, der Koen Casteels keine Chance ließ. Jetzt war Köln im Spiel, und der VfL konsterniert. Jonas Hectors scharfe Flanke in die Mitte erwischte Paulo Otavio, der seinen Torwart einmal prüfte, als der Ball zum Wolfsburger Linksverteidiger zurückprallte, trudelte er von dessen Bein ins eigene Tor. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit trat der komplett unauffällige Luca Waldschmidt Jan Thielmann auf den Fuß. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck schaute sich die knifflige Szene auf Video an – Elfmeter. Kainz verlud Casteels, die Fans verabschiedeten die VfL-Profis mit Pfiffen in die Halbzeit.

VfL-Fans sauer: „Wir wollen Euch kämpfen sehen!“

Zur Halbzeit stellte Kovac wieder auf Vierer-Abwehrkette um, wechselte zudem offensiv und nahm Verteidiger Sebastiaan Bornauw für Außenstürmer Omar Marmoush raus. Es nützte allerdings nichts. Das VfL-Spiel in Halbzeit 2 war fahrig, selbst einfachste Pässe fanden nicht den Mitspieler, so dass die Gäste kein Problem hatten, die Führung über die Zeit zu bringen. Mit etwas mehr Konsequenz hätten sie diese verunsicherte Wolfsburger Mannschaft auch zerlegen können. Die VfL-Fans quittierten die schlimme Leistung ihrer Mannschaft immer wieder mit Pfiffen, skandierten „Wir wollen Euch kämpfen sehen!“

Erst in der Schlussphase tat sich noch mal etwas: Max Kruses Dropkick in der 78. Minute war mal wieder so etwas wie ein Weckruf, dem Lukas Nmecha kurz darauf auf Pass des eingewechselten Mattias Svanberg das 2:3 folgen ließ. Die zarte VfL-Hoffnung, sie währte dann ganze zwei Minuten. Sargis Adamyan entwischte Guilavogui – 2:4.

Insgesamt zeigten die Wolfsburger einen erschreckenden Auftritt. Auch nach dem Spiel gab’s Pfiffe für diese Leistung. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit Ex-Trainer Oliver Glasner werden sie eine komplett andere Leistung brauchen, um sich aus dem Tief herauszukämpfen.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Casteels – Bornauw (46. Marmoush), Guilavogui, van de Ven – Baku, Franjic (74. F. Nmecha), Arnold (74. Svanberg), Otavio (74. Kaminski) – Kruse – Waldschmidt (61. Paredes), L. Nmecha.

1. FC Köln: Schwäbe – Schindler, Kilian, Hübers, Hector – Skhiri – Ljubicic (88. Martel), Duda (65. Maina), Kainz (88. Huseinbasic) – Thielmann (65. Adamyan), Tigges (80. Lemperle).

Tore: 1:0 L. Nmecha (2.), 1:1 Ljubicic (22.), 1:2 Otavio (31./Eigentor), 1:3 Kainz (45.+2/Foulelfmeter), 2:3 L. Nmecha (79.), 2:4 Adamyan (81.).

Gelbe Karten: van de Ven (2.), Marmoush (1.) / Duda (1.).

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Müllheim).

Zuschauer: 25.654 in der VW-Arena.

