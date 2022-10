Auslosung im DFB-Pokal: VfL Wolfsburg reist zu Union Berlin

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff hält die Loskugel mit der „1. FC Union Berlin“ hoch. Der VfL Wolfsburg tritt Anfang 2023 also in Berlin an.

Alles andere als ein leichtes Los für den VfL Wolfsburg: Die Wölfe müssen im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Liga-Konkurrent Union Berlin reisen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Die Eisernen sind derzeit Tabellenerster – taten sich im DFB-Pokal gegen Chemnitz (2:1 nach Verlängerung) erst schwer, machten aber in der zweiten Runde gegen Heidenheim (2:0) recht früh das Weiterkommen klar. Die Wolfsburger duselten sich durch die erste Runde (gegen Jena) und glänzten auch nicht wirklich im Nachbarschaftsduell gegen Eintracht Braunschweig. Trainer Niko Kovac allerdings behielt seine beachtliche DFB-Pokal-Serie: Er ist seit 16 Spielen im Wettbewerb ungeschlagen.

Das vergangene Duell zwischen den beiden Mannschaften in der Bundesliga ging Mitte September an Union: Siebatcheu und Becker netzten ein – Union gewann ungefährdet 2:0. Seitdem allerdings hat der VfL Wolfsburg nicht mehr verloren.

„Interessante Partien, die wirklich alle offen sind“, sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff in der ARD angesichts aller Ansetzungen im Pokal. Die anderen Achtelfinal-Partien sind:

SV Sandhausen - SC Freiburg

SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98

VfL Bochum - Borussia Dortmund

FSV Mainz 05 - Bayern München

RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

Die acht Pokalspiele werden nach der Weltmeisterschaft in Katar an vier verschiedenen Tagen ausgetragen. Die Begegnungen finden am 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023 statt. Das Finale ist für den 3. Juni 2023 in Berlin terminiert.

dpa/red

