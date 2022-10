Volkswagen Arena: Fakten und Infos zum Wolfsburg-Stadion

Wolfsburg. Was kosten die Tickets? Auf was muss ich bei der Anfahrt achten? Wo sollte man parken? Alle Fragen rund um einen VfL-Spieltag beantworten wir hier.

Der VfL Wolfsburg spielt seit etwa 25 Jahren in der Bundesliga. Seit der Saison 2002/03 darf er die Volkswagen Arena sein Zuhause nennen. In der Arena spielen die Herren regelmäßig – die Frauen-Mannschaft des VfL seit 2013 auch ab und zu. Schon insgesamt drei Mal spielte auch die Nationalmannschaft in Wolfsburg und in der Anfangszeit gab es regelmäßig Konzerte in der Arena. Das Hauptgeschäft bleibt jedoch der Fußball mit dem VfL.

In diesem FAQ stellen wir sowohl die wichtigsten Daten und Fakten rund um die Volkswagen Arena in Wolfsburg vor, und geben auch Service-Infos: Wo kann man Tickets für den VfL Wolfsburg kaufen? Wo kann man an der Volkswagen-Arena parken? Was muss ich bei der Anreise zum Stadion beachten?

Besonders interessant für Gäste-Fans, die von außerhalb nach Wolfsburg reisen – aber vielleicht auch überraschend für eingefleischte Wölfe-Fans aus der VW-Stadt und der Region Braunschweig-Wolfsburg.

Die Volkswagen-Arena in Wolfsburg – wissenswerte Daten und Fakten

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer passen in die Volkswagen Arena? Das Stadion am Mittellandkanal hat insgesamt 53 Millionen Euro gekostet und bietet 30.000 Zuschauern Platz. Bei internationalen Spielen werden aus den insgesamt 8.000 Stehplätzen 4.000 Sitzplätze, und die Kapazität verringert sich auf 26.000 Zuschauer. Der VfL entschied sich beim Bau des Stadions absichtlich für eine kleinere Arena, denn er wollte nicht um die Standortvergabe der WM 2006 konkurrieren. Außerdem würde ein Stadion mit mehr als 40.000 Zuschauern wohl etwas überdimensioniert für eine Stadt mit 120.000 Einwohnern wirken.

Wann wurde die Volkswagen Arena gebaut? Die Pläne für ein neues Stadion hat der VfL schon früh gemacht. Nach dem Bundesliga-Aufstieg in der Saison 1996/97 mussten sogar schon Umbauarbeiten am alten VfL-Stadion am Elsterweg stattfinden, da dieses Stadion nicht den Bundesliga-Standards entsprach. Im Mai 2001 begann der VfL dann mit dem Bau der Volkswagen Arena im Allerpark. Das Richtfest wurde ein Jahr später gefeiert – und am 13. Dezember 2003 wurde das Stadion offiziell eröffnet.

Wie viele Gäste-Fans passen in die Volkswagen Arena? Der Gästeblock in Wolfsburg umfasst insgesamt 1.886 Sitz- und 900 Stehplätze mit eigenem Kiosk- und Toilettenbereich. Abgesehen davon, dürfen Gäste-Fans auch in jedem anderen Bereich in der Volkswagen Arena sitzen – außer in der Nordkurve.

Das Ziel des VfL sind Netto-Null-Emissionen bis 2025 – die Uhr in der Volkswagen Arena zeigt die Zeit bis da hin an. Foto: Darius Simka / Regios24

Welche Bedeutung hat die Uhr in der Volkswagen Arena? Die Uhr, die sich auf der nördlichen Seite auf der Bandenwerbung am Oberrang befindet, hat einen tieferen Sinn. Anders als bei Hamburger SV, bei dem die Uhr fortlaufend war und für die Bundesligazugehörigkeit stand, läuft sie beim VfL rückwärts. Das Ziel des VfL sind Netto-Null-Emissionen bis 2025 – und die Zeit bis da hin zeigt die Uhr an. Die Uhr läuft dementsprechend bis 2025. Dann soll der VfL komplett klimaneutral sein.

Was für eine Flutlichtanlage hat der VfL Wolfsburg? Seit der Saison 2016/17 erleuchten 216 LED-Scheinwerfer á 1.400 Watt den grünen Rasen in der Volkswagen Arena. LED-Scheinwerfer sind deutlich energieeffizienter als herkömmliches Flutlicht. Auf seinem Weg zu Netto-Null-Emissionen wollte der VfL auch diesen Schritt gehen. Außerdem lassen sich damit auch andere Spielereien verwirklichen. Im Januar 2017 war der VfL der erste Verein weltweit, der seine Stadionbeleuchtung mit einer farbigen Eventbeleuchtung verknüpfte. Seitdem gibt es vor den Spielen eine kleine Lichtshow – beim Einlauf genauso wie bei Toren der Wolfsburger.

Seit der Saison 2016/17 erleuchten 216 LED-Scheinwerfer á 1.400 Watt den grünen Rasen in der Volkswagen Arena. Der VfL Wolfsburg setzt außerdem während der Spiele auf Lichtshows. Foto: Joachim Mottl / Regios24

In diesen Shops kann man Tickets für Plätze in der Volkswagen Arena kaufen

Das Wichtigste von allem, um überhaupt in die Volkswagen Arena zu kommen, sind natürlich die Tickets. Die kann man online im Ticket-Shop des VfL Wolfsburg erwerben. Zusätzlich können im Service-Center im Fanhaus an der Arena zusätzlich Tickets gekauft werden. Die Adresse des Fanhauses ist: In den Allerwiesen 1a in 38440 Wolfsburg. Und: Seit Sommer 2022 bietet die Konzertkasse unserer Zeitung in Wolfsburg auch Karten für den VfL Wolfsburg an. Unser Wolfsburger Service-Center liegt in der Porschestraße 22-24.

Im Service-Center unserer Zeitung verkaufen wir auch Tickets für den VfL Wolfsburg. Foto: Helge Landmann / Regios24

Wie viel kosten Tickets für den VfL Wolfsburg? Die billigsten Tickets fangen bei 15 Euro für einen Stehplatz an und gehen bis zu 44 Euro für einen Sitzplatz auf der Gegengerade oder Haupttribüne hoch. Es gibt jedoch Ermäßigungen für Kinder, Rentner sowie Studenten und es gibt spezielle Gruppentickets für Vereine, Schulen oder Fanclubs. Das Ticket bekommt man nach dem Online-Kauf per E-Mail zugeschickt und lässt sich entweder als E-Ticket aufs Handy laden oder man druckt die Karten aus. VfL-Dauerkartenbesitzer haben eine Chipkarte aus Plastik. Die sogenannte VfL-Card hat nach der Corona-Saison 2021/22 wieder ihre normale Gültigkeit.

So gelingt die Anreise zur Volkswagen Arena in Wolfsburg

Wenn man nun seine Tickets hat, ist es wichtig zu wissen, wie man anreisen sollte. Für Fans aus Wolfsburg und Umgebung ist die Anreise mit dem Rad wahrscheinlich am klügsten. Die Parkplatzsuche entfällt und rund um die Arena gibt es über 600 Fahrradständer.

Außerdem kann das Spieltagsticket ab vier Stunden vor dem Spiel bis zum Betriebsschluss auch als Ticket für den ÖPNV in Wolfsburg genutzt werden.

Für Fans die von weiter weg zur Arena kommen, ist oft das Auto die einzige Wahl. Hier sollte man von der A39 kommend, die dritte Ausfahrt Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße nehmen. Auf der Berliner Brücke sollte man dann links auf die Landesstraße 321 fahren, um zur Arena zu gelangen.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit mit dem Zug zu fahren. Fernzüge fahren aus Berlin und Frankfurt nach Wolfsburg und auch an den Regionalverkehr aus Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Magdeburg ist Wolfsburg gut angebunden. Der Fußweg vom Hauptbahnhof zur Arena beträgt auch nur rund 20 Minuten.

Diese Orte eignen sich perfekt zum Parken an der Volkswagen Arena

Die Frage nach der Anreise richtet sich auch oft nach der Parkplatzsituation vor Ort. Da bietet Wolfsburg als Autostadt verschiedenste Möglichkeiten. Die Top-4-Parkplatzoptionen haben wir für Sie rausgesucht:

Park-Option 1: Die sicherste Option ist das Parken auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in Kästorf am VW-Tor Nord. Direkt an der Bundesstraße 188 gelegen fahren im Minutentakt Shuttle-Busse zum Stadion und nach dem Spiel auch wieder zurück zum Parkplatz. Hier findet man immer einen Platz – der Weg zum Stadion ist sehr kurz und die Anbindung an das Verkehrsnetz ist äußerst gut.

Park-Option 2: Der nächstgelegene Parkplatz zur Arena ist der Parkplatz Allerpark. Das Stadion ist nur ein paar Hundert Meter Fußweg vom Parkplatz entfernt. Oft ist dieser aber sehr voll und bei der Abreise nach dem Spiel kommt es nicht selten zu langen Staus.

Park-Option 3: Für Freunde von langen Spaziergängen bietet sich auch diese stressfreie Option des Parkens: Direkt neben der Heinrich-Nordhoff-Straße erstreckt sich ein über ein Kilometer langer Parkplatz. Am VW-Tor 17, fast direkt beim Bahnhof, sind immer viele Parkplätze frei und die An- und Abfahrt ist meistens komplett staufrei. Der einzige Nachteil ist nur der lange Fußweg zur Arena.

Park-Option 4: Hier kommt ein Geheimtipp: In der Daimlerstraße, Ecke Maybachweg, kann man an der Straße parken. Die Arena ist nur ein paar hundert Meter entfernt, die Parkplätze sind kostenlos, eigentlich immer frei und es gibt überhaupt keinen Stau beim An- und Abfahren. Es gibt tatsächlich keinen wirklichen Nachteil, hier zu parken. Als Gästefan sollte man diesen Parkplatz aber vielleicht doch eher meiden, weil man auf dem Weg zum Stadion direkt auf Wolfsburg-Fans trifft.

So sieht das Entertainmentprogramm außerhalb der Volkswagen Arena aus

Tickets sind gekauft, die Anreise nach oder innerhalb Wolfsburgs geglückt: Was kann man jetzt außerhalb der Volkswagen Arena tun? Das Hauptprogramm läuft dabei in der Nordkurve im Norden der Arena ab. Dort sind die meisten Kioske verteilt, es gibt eine Torwand für Kinder und vieles mehr. Die Kioske bieten Speisen und Getränke. Es gibt einen Pizza- und sogar einen Waffelstand.

Außerdem wird am Spieltag eine Bühne aufgebaut, auf der zum Beispiel verletzte Spieler Interviews geben oder es anderweitig Programm gibt. Nordöstlich befindet sich das Fanhaus mit dem Fanshop, in dem man sich vor oder nach dem Spiel mit VfL-Merchandise eindecken kann. Zusätzlich befindet sich dort ein Service-Center und der Fansaal. Dieser ist für jeden echten VfL-Fan zu empfehlen. Es gibt einen Bierausschank und genügend Platz, um den Spieltag zu bereden. Erwähnenswert ist außerdem der Nordkurvensaal, in dem gekickert oder an der Konsole gespielt werden kann.

Welche Eingänge gibt es zur Arena? Über die insgesamt zehn Zuschauereingänge kommen Besucherinnen und Besucher in die Arena. Da rund um das Stadion eine durchgehende Promenade verläuft, ist jeder Eingang schnell zu erreichen. Vor dem Stadion gibt es vor jedem Eingang eine Sicherheitskontrolle. Wichtig ist, auf der Eintrittskarte zu schauen, welchen Eingang man nehmen muss. Wenn man den falschen Eingang wählt, wird das Kartenlesegerät am Eingang das Ticket nicht akzeptieren. Aber natürlich steht man nicht alleine da. Es gibt immer und überall Ordner, die helfen können.

VfL-Fans vor dem Eingang zum VIP-Bereich der Volkswagen Arena. Hier sind die teuersten, aber auch komfortabelsten Plätze. Foto: Darius Simka / regios24

In diesen Bereichen sitzen die Fußball-Fans in der Volkswagen Arena

Die treuesten Fans des VfL Wolfsburg sitzen zumeist in der Nordkurve. Dort sind auch keine Gästefans erlaubt. Fans der Gästemannschaft, die sich durch Fanbekleidung oder ihr Verhalten als solche auffällig machen, werden rigoros des Stadions verwiesen. Ansonsten sind in jedem Bereich im Stadion Gästefans erlaubt.

Der offizielle Gästebereich befindet sich jedoch in den Blöcken 29, 32, 33, 34, 35 und 36. Auf der Haupttribüne befindet sich im Unterrang der VIP-Bereich und im Oberrang mittig der Pressebereich. Die Blöcke 39 bis 44 sind der AOK-Familienblock, der, wie der Name schon verspricht, für Familien gedacht ist. Rollstuhlfahrer finden in den Rollstuhlfahrerbereichen 1 und 2 auf der Gegengerade fast direkt am Spielfeld ihren Platz.

Wie bezahlt man in der Volkswagen Arena?

In der Arena gibt es verteilt noch einmal sechs Kioske. Wichtig zu wissen ist, dass im gesamten Stadion nicht bar gezahlt werden kann. Entweder man lädt seine VfL-Card (für Dauerkartenbesitzer) auf oder man holt sich eine aufgeladene Bezahlkarte an den dazugehörigen Stationen. Man kann die Karten mit bis zu 200 Euro aufladen und nach dem dem Spiel wieder entladen – und bekommt das übrig gebliebene Geld zurück. Natürlich kann man auch mit einer Kredit- oder Girokarte zahlen. Zusätzlich kann man auch mit GooglePay, ApplePay oder bankeigenen Payment-Apps zahlen.

Welches Bier und welche Wurst gibt es im Wolfsburger Stadion – und was kosten sie?

Der VfL bietet seinen Fans ein breites Angebot an Verpflegung über VW-Currywurst bis hin zum VfL-eigenen „Glühwolf“. Die Preise liegen meist zwischen 3 und 5 Euro. Eine Pommes kostet 3,50 Euro, eine VW-Currywurst mit Brot kostet 4 Euro und eine normale Bratwurst im Brötchen kostet 3,80 Euro. Ein halber Liter Bier (Veltins) kostet 4,90 Euro mit 2 Euro Becherpfand. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite und Apfelschorle kosten 4,70 Euro mit 0,25 Euro Flaschenpfand im 0,5 Liter-Format. In den kalten Monaten verkauft der VfL-Kinderpunsch und den eigenen Glühwein „Glühwolf“.

Volkswagen Arena: Gibt es eine Stadionzeitung? Gibt es Wlan?

Seit der Saison 2022/23 gibt es keine Stadionzeitung mehr. Die „Unter Wölfen“ wurde am letzten Spieltag der Saison 2021/21 eingestellt. Dafür gibt es das „Wölferadio Arena Live“: ein Radio-Service aus dem Stadion von Fans für Fans. Für grün-weiße Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, ist dies die perfekte Option, um trotzdem kein Spiel der Wölfe zu verpassen.

Im Stadion gibt es zudem kostenfreies Wlan, welches jedoch nur auf der Haupttribüne zuverlässig funktioniert – aber auch nicht immer, wie Fans berichten.

Wie laufen Spiele des VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena ab?

Der VfL Wolfsburg beginnt zirka 1,5 Stunden vor dem Spiel mit seinem Programm. Anfangs läuft Musik im Stadion, dann beginnen Stadionsprecher Georg Poetzsch und seine Kollegen mit dem Programm. Bei manchen Spielen läuft sogar die Vereinshymne der Gäste.

Etwa 30 Minuten vorm Spiel laufen grün-weiße Klassiker wie „Grün-Weiß VfL“ und „Jungs von der Aller“, bis es dann ernst wird. Nach dem Lied „Immer nur du“, bei dem sich alle VfL-Fans mit dem Schal in der Hand erheben, wird die Mannschaftsaufstellung durch Stadionsprecher Poetzsch durchgegeben. Direkt danach laufen die Mannschaften ein und das Spiel beginnt.

In der Halbzeitpause gibt seit der Saison 2022/23 erneut das Veltins-Kronkorkenschießen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen, wie beim Torwandschießen, im Tor aufgehängte Kronkorken treffen. Die Kronkorken sind etwa einen halben Meter im Durchmesser groß und deshalb leichter zu treffen. Der Gewinner oder die Gewinnerin mit den meisten getroffenen Kronkorken kann einen Gutschein und eine Teilnahme an einer Verlosung für zwei VIP-Karten für ein Gastspiel der Wölfe inklusive Übernachtung gewinnen.

Während des Spiels werden die Ergebnisse der anderen Spiele und die Zuschauerzahl auf den Videoleinwänden gezeigt, aber der Fokus richtet sich auf das Geschehen auf dem Rasen. In der Nordkurve wird oft für Choreos Geld gesammelt. Es gibt Aushänge zu kommenden Auswärtsfahrten des VfL.

Nach dem Spiel gehen die VfL-Spieler in die Nordkurve und lassen sich entweder feiern oder auspfeifen, je nachdem, wie das Spiel gelaufen ist. Stadionsprecher Georg Poetzsch gibt danach die aktuelle Tabelle und die Endergebnisse auf den anderen Plätzen durch und dann ist die VfL-Spieltagsshow beendet.

Das Spiel ist vorbei – aber Sie haben etwas in der Volkswagen Arena vergessen

Laut einem berühmten Fußballtrainer ist nach dem Spiel bekanntlich vor dem Spiel. Wenn man im Stadion nun doch etwas verloren hat, landen die meisten Sachen beim Fundbüro. Online gibt es ein Kontaktformular, bei dem man sich melden kann. Alternativ kann man unter der Nummer (05361) 8903152 die Geschäftsstelle Süd anrufen oder sie direkt aufsuchen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontaktieren die betreffenden Personen, wenn die verlorenen Sachen gefunden worden sind.

Wir hoffen, unser Service-Artikel konnte Ihnen bei Ihrer Spieltagsplanung in Wolfsburg helfen. Wir wünschen Gut Kick für das nächste Spiel in der Volkswagen Arena!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de