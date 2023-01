Für Luca Waldschmidt wird’s schwierig – Lukas Nmecha muss warten

VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim- Das Testspiel in Portugal

Er hat es schon wieder getan. Beim 3:2 (1:1)-Sieg im Test gegen die TSG Hoffenheim erzielte Luca Waldschmidt das zwischenzeitliche 1:1. Die Sommervorbereitung mit eingerechnet, traf er bereits zum elften Mal – allerdings ausschließlich in Testspielen. In Pflichtspielen spielte Waldschmidt in der laufenden Spielzeit kaum eine Rolle. Nur in acht Partien durfte der 26-Jährige mitwirken. Zuletzt beim 0:2 des VfL Wolfsburg gegen Union Berlin. Am 18. September des Vorjahres war das. Lang ist’s her.

Niko Kovac über Luca Waldschmidt: „Was das Transferfenster noch bringt, wissen wir nicht“

Ob sich da die Perspektive noch einmal ändern wird? Fraglich. Sicherlich ist es aber hilfreich, wenn der Offensivmann in der Vorbereitung auf sich aufmerksam macht. Auch für den eigenen Kopf. Testspiele aber bleiben eben Testspiele. „Es ist keine einfache Situation für Luca. Letzten Endes macht er sehr viele Tore in Vorbereitungsspielen. Aber die Konkurrenz auf seiner Position ist immens hoch. Wir haben da eine Breite an Qualität. Das ist nicht einfach. Er kann sich nur empfehlen“, sagt Niko Kovac.

Sollte noch ein anderer Verein wegen Waldschmidt beim VfL anrufen, werden die Verantwortlichen sicherlich abnehmen. „Was das Transferfenster noch bringt, wissen wir nicht. Das werden wir sehen. Nichtsdestotrotz muss er weiter arbeiten. Egal, was passiert. Ob die Chance dann hier kommt oder woanders, ist völlig egal“, sagt der VfL-Coach.

Bei Lukas Nmecha dauert’s noch

Bei einem anderen Spieler liegen die Dinge anders. Ganz anders. Lukas Nmecha wird seine Chancen ganz sicher weiterhin bei den Grün-Weißen bekommen. Einzig: Der Körper lässt es nicht zu. Noch nicht zumindest. Nach dem Teilabriss der Patellasehne, den sich der Angreifer im November zugezogen hatte, benötigt er noch Zeit. „Bei Lukas ist es noch nicht so, wie wir uns das vorstellen“, sagt Kovac, „er wird noch Zeit brauchen, und die wird er auch bekommen.“

Schließlich ist die Verletzung des 24-Jährigen keine einfache. Und dann war der deutsche Nationalspieler auch noch erkrankt. „Das hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Da haben wir Zeit verloren. Ich hoffe, dass er im Laufe der ersten Spiele wieder zur Verfügung stehen wird.“ Ob Nmecha also schon beim Punktspiel-Auftakt gegen den SC Freiburg am 21. Januar wieder für den VfL stürmen kann, ist demnach sehr fraglich. Seine Reha zieht der Angreifer nun unter der Sonne Portugals durch. Individuell. Ob er im Laufe des Winter-Trainingslagers noch einmal mit der Mannschaft wird üben können? Kovac sagt dazu kurz: „Eher nicht.“

