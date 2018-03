DFB-Pokal: VfL-Frauen gewinnen gegen den SC Sand

Mit einer Energieleistung erzwangen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Mittwochabend den Halbfinaleinzug im DFB-Pokalviertelfinale gegen den SC Sand. Beim 2:1-Sieg erzielte Caroline Hansen vor 1081 Zuschauern im AOK-Stadion beide Tore für den VfL.

Bis die Norwegerin mit dem Doppelschlag die Entscheidung herbeiführen konnte, mussten die „Wölfinnen“ aber gehörig zittern. Denn Sand zeigte gegenüber dem Ligaspiel vor der Länderspielpause ein anderes Gesicht. Das Team des ehemaligen VfL-II-Trainer Sascha Glass störte früh, setzte dem VfL zu und schreckte auch nicht vor den Zweikämpfen zurück. Sowohl Alexandra Popp als auch Nilla Fischer bekamen dies zu spüren. Was die Sander aber noch stärker machte, war ihr Umschaltspiel.

VfL Wolfsburg schlägt den SC Sand mit 2:1 VfL Wolfsburg schlägt den SC Sand mit 2:1 Die VfL-Frauen stehen nach dem Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals. Hier die Bilder vom Spiel am Mittwochabend im AOK-Stadion in Wolfsburg. Foto: Darius Simka/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Den VfL Wolfsburg rettete in dieser Phase einzig und allein Almuth Schult. Sie fischte den abgefälschten Schuss von De Oliveira Santos aus dem Toreck, musste sich dabei aber ganz schön strecken. Nur wenige Minuten später tauchte Laura Feiersinger nach einem Konter frei vor der VfL-Torfrau auf. Eine blitzsaubere Fußabwehr hielt den VfL im Spiel. Die Wolfsburgerinnen hatten in der ersten Halbzeit zwar ebenfalls gute Torchancen, aber wiederholt stand eine Grün-Weiße im Abseits. Die dickste Möglichkeit hatte Nilla Fischer. Ihr Kopfball nach einer Ecke von Caroline Hansen wurde jedoch von der Linie gekratzt.

Im zweiten Durchgang gelang es Wolfsburg besser, Sand am eigenen Strafraum einzuengen. Die Führung bahnte sich an. Aber das an diesem Tage nicht immer präzise Direktpassspiel führte zum Erfolg, sondern eine Einzelaktion. Nach 61 Minuten versenkte Caroline Hansen trocken den Ball im rechten unteren Toreck. Die Erleichterung war den Spielerinnen anzusehen. Und mit der Führung im Rücken machten die Wolfsburgerinnen gleich weiter. Hansen vollendete einen Konter im zweiten Versuch. 2:0 nach 60. Minuten. Doch die Vorentscheidung war das noch nicht. Lena Goeßling foulte Milena Nikolic im eigenen Strafraum. Elfmeter. Und die eingewechselte Isabelle Meyer vollendete zum 2:1 nach 78. Minuten. Das große Zittern kam für den VfL jedoch nur zeitweise, denn die Elf von Stephan Lerch spielte weiter mutig nach vorne - und gewann am Ende verdient ein hart umkämpftes Spiel gegen Sand.