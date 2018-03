Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg stehen kurz vor dem Einzug ins Halbfinale der Champions League. Der Bundesligist gewann am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel gegen Slavia Prag deutlich mit 5:0 (3:0) und fährt am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) mit einem deutlichen Vorsprung zum Rückspiel in die tschechische Hauptstadt.

