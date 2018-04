VfL-Frauen nehmen die nächste Hürde

Unaufhaltsam nähert sich der VfL Wolfsburg seiner Titelverteidigung. Am Mittwochabend im Nachholspiel beim FF USV Jena haben die Fußballerinnen die nächste Hürde genommen, um am letzten Spieltag die Meisterschale in Empfang zu nehmen. Mit einem 4:0-Sieg (2:0) baute das Team von Trainer Stephan...