Gute Chancen auf Popp-Einsatz im Champions-League-Finale

Wolfsburg Double-Sieger VfL Wolfsburg kann im Champions-League-Finale der Frauen gegen Olympique Lyon wohl wieder auf Alexandra Popp (Muskelverletzung im Oberschenkel) bauen. „Sie konnte am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren. Insofern sieht das gut aus. Die Chance ist durchaus da, dass sie am Donnerstag spielt“, sagte Trainer Stephan Lerch zwei Tage vor dem Endspiel am Donnerstag (18 Uhr) in Kiew.

Nach dem kräftezehrenden Elfmeter-Krimi gegen Bayern München am Samstag (3:2 i.E.) noch ohne Popp lag der Fokus bei der Triple-Jagd seither vor allem auf der Regeneration. Lerch ist optimistisch: „Es ist ein Finalspiel, da geht auch viel über den Kopf, da kann man auch mal über eine Grenze hinausgehen.“ Am späteren Dienstag macht sich der VfL mit dem kompletten Kader auf die Reise in die Ukraine.

Auf dem Platz gelte es dann, die geballte Offensivkraft des französischen Serienmeisters um DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsan in Schach zu halten: „Wir müssen versuchen, in der Defensive sehr kompakt zu stehen und aggressive in die Zweikämpfe gehen. Das kennt Lyon aus der heimischen Liga so nicht.“ Ohne Saison-Niederlage und der Bilanz von 98:5 Toren hat OL sich in Frankreich jüngst zum zwölften Mal nacheinander den Titel gesichert. sid