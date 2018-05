VfL: Die Pause kommt den Fußballerinnen gerade recht

Wolfsburg Einmal müssen sie noch ran, und danach gibt’s die Meisterschale: Am Sonntag ab 14 Uhr ist der 1. FC Köln am letzten Bundesliga-Spieltag zu Gast in Wolfsburgs AOK-Stadion. Die Fußballerinnen des VfL müssen aber auf drei Leistungsträgerinnen verletzungsbedingt verzichten.