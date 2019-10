Duo fehlt – VfL mit massiven Personalsorgen

In der Bundesliga haben die Fußballerinnen des VfL den Vorsprung auf ihren ärgsten Verfolger Bayern München durch dessen Patzer gegen Hoffenheim ausgebaut, seit dem Dienstag wehte mit dem Abschlusstraining vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Twente Enschede wieder internationale Luft im AOK-Stadion. Alles gut also beim Team von Trainer Stephan Lerch? Von wegen. Vor dem Duell gegen den niederländischen Meister am Mittwochabend (18 Uhr, AOK-Stadion) haben die Wolfsburgerinnen massive Verletzungssorgen, so dass sogar ein Platz im 18er-Kader unbesetzt bleiben wird.

Nach den längerfristigen Ausfällen von Torfrau Almuth Schult, Verteidigerin Sara Doorsoun, Allrounderin Kristine Minde und Offensivspielerin Svenja Huth erreichten den VfL-Coach vor dem Twente-Spiel weitere Hiobsbotschaften: Lara Dickenmann hat sich bereits einer Blinddarm-OP unterzogen, fehlt auf unbestimmte Zeit. Die frühere Schweizer Nationalspielerin war dabei gerade auf dem Weg, sich wieder in den Vordergrund zu spielen, hatte mit einem Kreuzbandriss viele Monate aussetzen müssen.

Und als wäre das noch nicht genug, fehlt Lerch auch noch seine Vorjahres-Toptorjägerin. Ewa Pajor meldete sich mit Knieproblemen ab. Erst am Freitag erfolgt eine eingehende Untersuchung, nach der der VfL Genaueres über die Ausfallzeit bei der polnischen Nationalspielerin sagen kann. Pajor hatte bereits vor der Länderspielpause mit Problemen am linken Knie pausiert, war dann für Polen zum Einsatz gekommen und hat auch beim 5:0-Sieg am Freitag in Köln eine Halbzeit lang gespielt. Lerch sagt: „Da hat sich das Knie dann bemerkbar gemacht. Der erste Eindruck ist, dass das Knie etwas mehr abbekommen hat.“ Und: „Es könnte eine längere Ausfallzeit werden.“

Und so hat Lerch, den zu Saisonbeginn noch Luxusprobleme bei der Kaderzusammenstellung plagten, auf einmal Personalprobleme, wie er sie bei den Wolfsburgerinnen weder als Co- noch als Cheftrainer erlebt hat. „Das ist für uns jetzt schon eine Herausforderung“, sagt der 35-Jährige, um sogleich kämpferisch hinzuzufügen: „Das heißt aber nicht, dass wir uns verstecken oder Trübsal blasen. Wir haben einen starken Kader und auch die Breite darin Das kommt jetzt vielleicht zum Tragen.“

Gegen den niederländischen Überraschungs-Meister, der sich erst in der Königsklassen-Quali behauptet und in der ersten K.o.-Runde knapp gegen Österreichs Titelträger St. Pölten durchgesetzt hat, will der VfL ein gutes Ergebnis vorlegen. Was das bedeutet? „Da wir zu Hause spielen, wäre ein Zwei-Tore-Vorsprung wünschenswert.“ Ebenfalls wichtig für die Partie vor erwarteten 1500 Zuschauern im AOK-Stadion: „Wir wollen zu null spielen.“

Für Enschede wird es bereits ein Highlight, überhaupt ein Pflichtspiel gegen den zweimaligen Königsklassen-Gewinner zu bestreiten. Fast schon regelmäßig standen sich beide Teams in Testspielen gegenüber, die in der jüngeren Vergangenheit allesamt der VfL für sich entschieden hat. Gäste-Trainer Tommy Stroot verdeutlicht: „Wir wissen einzuschätzen, wer der VfL Wolfsburg ist und welche Ambitionen der VfL hat. Von daher ist es für uns eine krasse Außenseiterrolle.“ Das Ziel des Twente-Trainers ist es, dass sich die Mannschaft ein offenes Rückspiel verdient, in Enschede am 30. Oktober also noch die Möglichkeit auf ein Weiterkommen haben wird. Der 30-Jährige meinte augenzwinkernd: „Ich habe im Bus auf dem Weg hierher gesagt: Wenn eine der beiden Mannschaften die Champions League gewinnt, bin ich zufrieden.“

Achtelfinal-Hinspiel der Champions League: VfL Wolfsburg – Twente Enschede, Mittwoch, 18 Uhr, AOK-Stadion. Sport1+ und sport1.de im Internet übertragen die Partie von 17.55 Uhr an, Wölfe-TV auf seinem Youtube-Kanal, Kommentator hier ist Felix Janoschek.