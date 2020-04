Pajor verlängert bei den VfL-Frauen vorzeitig bis 2023

Eine weitere wichtige Weichenstellung für die Zukunft gelang den Verantwortlichen des Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Ewa Pajor, die Liga-Torschützenkönigin der vergangenen Saison, verlängerte ihren Vertrag beim deutschen Meister und Pokalsieger vorzeitig um ein weiteres Jahr. Ihr Arbeitspapier gilt nun bis zum 30. Juni 2023.

„Der VfL Wolfsburg hat mir als junge Spielerin die Chance gegeben, mich sportlich wie menschlich zu entwickeln und die nächsten Schritte zu gehen“, wird Pajor in der VfL-Pressemitteilung zitiert. Die polnische Nationalstürmerin (61 Länderspiele) freut sich auf die Zukunft: „Als absoluter Top-Verein im Frauenfußball hat der VfL immer große Ambitionen und ich freue mich sehr, in den nächsten Jahren zum Erreichen der Ziele beitragen zu können.“

Auch Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter der VfL-Frauen, zeigt sich hochzufrieden und lobt. „Es ist wirklich beeindruckend, wie sich Ewa bei uns von einem jungen Talent zu einer Weltklasse-Spielerin entwickelt hat.“ 2015 war Pajor vom polnischen Erstligisten KKPK Medyk Konin zu den „Wölfinnen“ gewechselt. Seitdem bestritt sie 100 Spiele im Bundesliga-Team und erzielte 65 Tore. 2018/2019 avancierte sie mit 24 Treffern zur Bundesliga-Toptorjägerin. „Wir haben sie behutsam aufgebaut, wobei ihre große Geduld und ihr ebenso großer Ehrgeiz dabei entscheidende Faktoren waren. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Potenzial trotz ihres hohen Niveaus noch nicht ausgeschöpft hat“, erklärt Kellermann.

VfL-Trainer Stephan Lerch hält Pajor ebenfalls für eine wertvolle Stütze des Teams und noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen. „Ewa ist eine sehr wichtige Spielerin, da sie sich und ihre Mitspielerinnen dank ihrer enormen Schnelligkeit immer wieder in torgefährliche Situationen bringt. Sie ist schwer zu halten, agiert bei allem, was sie macht, mit einhundert Prozent. Ich bin sehr froh, sie weiter in unserem Team zu wissen und sie auf ihrem weiteren Weg fördern zu können“, sagt Lerch.

Er und vor allem Kellermann bastelten in den vergangenen Wochen und Monaten erfolgreich am Kader und banden wichtige Spielerinnen langfristig. Vor Pajor hatten sich bereits Kapitänin Alexandra Popp, Zsanett Jakabfi, Felicitas Rauch, Joelle Wedemeyer und Pia-Sophie Wolter weiter für den VfL entschieden. Als erster Neuzugang steht seit längerem Mittelfeldspielerin Pauline Bremer (noch Manchester City WFC) fest.

Zudem soll sich laut übereinstimmenden französischen Medienberichten die polnische Nationaltorhüterin Katarzyna Kiedrzynek (Paris Saint Germain) mit dem VfL einig sein. Und: Angeblich hat Wolfsburg auch Interesse an Lena Oberdorf von der SGS Essen. Die 18-jährige defensive Mittelfeldspielerin gilt als internationales Toptalent und gehört bereits der deutschen A-Nationalmannschaft an. Verlassen werden den VfL am Saisonende auf jeden Fall Torhüterin Hedvig Lindahl (Vertrag wird nicht verlängert) und Mittelfeldspielerin Sara Björk Gunnarsdottir (soll sich mit Olympique Lyon einig sein).