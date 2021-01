Lena Oberdorf: Verlängerung mit Signalwirkung

Wolfsburg. Das Toptalent weitet sein Arbeitspapier bei Wolfsburgs Fußballerinnen nach nur einem halben Jahr bis 2024 aus und will VfL-Zukunft mitgestalten.

Lena Oberdorfs Verpflichtung von der SGS Essen war im Sommer der wohl größte Coup, der den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gelungen war. Die Verpflichtung des deutschen Toptalents hatte für großes Aufsehen gesorgt, zumal die Grün-Weißen im Werben um die damals 18-Jährige auch die international zahlungskräftigere Konkurrenz ausstach und Oberdorf beim VfL bis 2023 unterschrieb.

Es war schon damals mehr als nur eine Unterschrift, sondern auch ein Zeichen an die zahlreichen Mitbewerber. Als ein nicht weniger großes Signal darf nun, gut ein halbes Jahr später, gelten, dass die fast überall einsetzbare Oberdorf ihren Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert hat.

Vertrauensbeweis in Umbruchszeiten

Denn es ist nicht so, dass zwischen der ersten Unterschrift unter ein VfL-Arbeitspapier und der Winterpause nichts passiert wäre: Cheftrainer Stephan Lerch hat angekündigt, seinen Vertrag im Sommer 2021 auslaufen zu lassen, Tommy Stroot (aktuell Twente Enschede) wird ihm dann nachfolgen. Und inzwischen hat auch mit Pernille Harder die Topspielerin den VfL ein Jahr früher als geplant verlassen.

Das sorgt in dieser Saison dafür, dass sich der Klub im Umbruch befindet. Und das ist zumindest ein Grund, warum die Wolfsburgerinnen, nicht weniger als nationaler Doublesieger der vergangenen vier Jahre, in diesem Jahr in der Bundesliga fünf Punkte Rückstand auf den FC Bayern München hat.

Gerade in dieser Zeit ist Oberdorfs so frühe Vertragsverlängerung ein großer Vertrauensbeweis in die handelnden Personen im Klub um den sportlichen Leiter Ralf Kellermann und Stroot, der im Sommer dazustoßen wird.

Oberdorf: "Fühle mich sehr wohl"

Und es zeigt, wie schnell die nun 19-Jährige, die mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als beste deutsche Nachwuchsspielerin ausgezeichnet wurde, in Wolfsburg angekommen ist. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim VfL sehr wohl fühle“, wird Oberdorf in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Dies habe es ihr leicht gemacht, ihren Vertrag schon jetzt zu verlängern, so die Nationalspielerin weiter, die mit einem Satz schließt, der in diesem personellen Umbruchjahr auch eine Kampfansage ist: „Mein Ziel ist es, die Zukunft dieses Vereins langfristig mitzugestalten.“

Zehn Tore in 18 Pflichtspiel-Einsätzen

Und da ist die unbekümmert wirkende Oberdorf schon mittendrin: Sie hat sich ohne Anlaufschwierigkeiten in Wolfsburg integriert, kommt in ihrem ersten Halbjahr auf 18 Pflichtspiel-Einsätze, in denen ihr zehn Tore gelangen.

Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich von ganz hinten bis nach ganz vorne. Beim VfL wird sie vornehmlich im defensiven Mittelfeld eingesetzt, wo sie viele Freiheiten im Spiel nach vorne besitzt.

Kurzum: Oberdorf ist schon in ihrem ersten Halbjahr ein ganz wichtiger Faktor im Wolfsburger Spiel geworden, das sie in den nächsten Jahren noch mehr prägen soll. „Lena hat die hohen Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen“, schwärmt Kellermann. Sie verfüge „mit ihrer positiven und mitreißenden Art über beste Voraussetzungen, um in der nahen Zukunft Führungsaufgaben zu übernehmen und als Leaderin voranzugehen.“

Oberdorf wirkt tatsächlich nicht wie ein Teenager, sondern erwachsen und gleichfalls erfrischend, eine echte Type. Sie bringt spielerisch wie persönlich das Potenzial mit, sich zu einem Gesicht des Frauenfußballs zu entwickeln. Auch der sportliche Leiter der VfL-Frauen hebt die Signalwirkung hervor, die mit dieser so frühen Verlängerung einhergeht: „Dies ist ein klares Zeichen, dass sie sich bei uns wohlfühlt und ein starkes Signal für die Zukunft.“