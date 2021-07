Überraschung: VfLerin Lena Goeßling beendet ihre Karriere

Die 106-malige Fußball-Nationalspielerin Lena Goeßling hat ihre aktive Laufbahn für beendet erklärt. Das teilte die 35 Jahre alte Olympiasiegerin von Rio 2016 am Dienstagabend bei Instagram mit. Goeßlings Vertrag beim DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg war am 30. Juni ausgelaufen.

„Seit Wochen lautet die mir meist gestellte Fragen: Wo spielst du nächstes Jahr? Und die Antwort, die ich jetzt geben kann, ist: gar nicht mehr. Ich habe mir ganz bewusst Zeit genommen, um für mich diese Entscheidung zu treffen. Ich mache Schluss. Obwohl es noch Möglichkeiten gegeben hätte, bei anderen Vereinen anzufangen“, schrieb die Mittelfeldspielerin.

Das Gefühl, das sie für den VfL Wolfsburg in zehn Jahren entwickelt habe, könne sie „für keinen anderen Verein noch mal aufbringen“, führte die gebürtige Bielefelderin aus, die mit dem VfL 15 Titel gewann.

Lena Goeßling bedankt sich

„Es war eine fantastische Zeit mit unzähligen wunderschönen Momenten. Der Fußball hat mich erfüllt, mir alles gegeben – und mich auch neben dem Platz reifen lassen. Das war’s also. Und mir bleibt – vorerst – nichts mehr zu sagen als DANKE! Danke an alle meine Mitspielerinnen, Trainer und Trainerinnen, an jedes Staff-Mitglied – und an alle meine Fans, die mich immer unterstützt haben“, schrieb sie weiter.

Der VfL hatte Goeßling bereits vor einigen Monaten mitgeteilt, dass er ihren auslaufenden Vertrag nicht noch einmal verlängern werde. Stattdessen hatte er ihr einen Job in der Organisation angeboten, den sie seinerzeit mit dem Hinweis, sie wolle weiter Fußball spielen, abgelehnt hatte. Goeßling war 2011 aus Bad Neuenahr zum VfL Wolfsburg gewechselt.

