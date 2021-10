Kreuzbandriss! Auch Wolter fehlt dem VfL Wolfsburg lange

Schock für den VfL Wolfsburg: Nach Ewa Pajor und Alexandra Popp fällt nun auch noch Mittelfeldspielerin Pia-Sophie Wolter mehrere Monate aus. Sie hatte sich am Sonntag im Heimspiel des Frauenfußball-Bundesligisten gegen den 1. FC Köln (Endstand 3:0) nach ihrer Einwechslung verletzt und konnte nicht weiterspielen. Die traurige Diagnose folgte am Montag. Wolter erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie.

Erst in der 62. Minute war die Nationalspielerin eingewechselt worden, in der 88. Minute folgte schon wieder die verletzungsbedingte Auswechslung. In den nächsten Tagen wird die 23-Jährige, die in dieser Saison in sechs Pflichtspielen zum Einsatz kam, vom Hamburger Kniespezialisten Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch operiert.

„Diese Diagnose ist ein herber Schlag für uns, in erster Linie natürlich für Pia selbst. Sie hat gerade in dieser Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und war mit ihrer Dynamik und Flexibilität ein wichtiger Baustein unserer Offensive“, sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. Nun gelte es, nach Pajor und Popp einen weiteren langfristigen Ausfall wegzustecken und bestmöglich zu kompensieren. „Ich habe unverändert großes Vertrauen in unseren Kader und bin davon überzeugt, dass uns diese Herausforderung im Kollektiv gelingen wird“, sagt Kellermann weiter. Angesichts der anstehenden Mehrfachbelastung wird sich zeigen müssen, wie stark die Ausfälle zu Lasten der Leistung gehen.

red

