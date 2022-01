Stark steigende Inzidenzen: VfL-Frauen sagen Trainingslager ab

Der Aufenthalt in Portugal könne wegen der Pandemieentwicklung vor Ort nicht verantwortet werden. Die Inzidenz liegt dort bei über 1600.

Die Frauen des VfL Wolfsburg hätten ihr Trainingsquartier an der portugiesischen Atlantikküste am kommenden Mittwoch beziehen sollen. Doch nun steht fest: das Trainingslager fällt aus.

In einer Mitteilung heißt es dazu: „Nach eingehender Analyse der aktuellen Situation vor Ort haben sich die VfL-Verantwortlichen für eine Absage des Trainingslagers, das bis zum 21. Januar angesetzt war, entschieden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Portugal ist in den letzten Tagen rasant von 200 auf über 1.600 gestiegen.“ Hinzu komme, dass die verschärften Hygienemaßnahmen im Teamhotel die Abläufe des Trainingslagers negativ beeinflusst hätten.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wichtiger Bestandteil der Rückrunden-Vorbereitungen fällt weg

„Wir haben immer betont, dass die Gesundheit aller Trainingslager-Teilnehmer über allem steht“, so Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, laut Mitteilung. „Nun ist der Fall eingetreten, dass wir den Aufenthalt in Portugal aufgrund der sehr dynamischen Pandemieentwicklung vor Ort nicht mehr verantworten können. Die Absage ist daher alternativlos, aber ebenso natürlich sehr bedauerlich“

Laut Kellermann sei das Trainingslager in Portugal aus sportlichen wie aus gruppendynamischen Gründen immer ein wichtiger Bestandteil der Rückrunden-Vorbereitung gewesen. Nun werde die Mannschaft alles daran setzen, das Beste aus der Situation zu machen und den Grundstein für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte am heimischen Elsterweg zu legen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de