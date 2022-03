Wolfsburg-Wahnsinn! VfL-Frauen zerlegen Frankfurt im Topspiel

Was für eine erste Halbzeit: Lena Lattwein (3. v. l.) hatte gerade das 2:0 erzielt. In den ersten 45 Minuten erlebte Eintracht Frankfurt sein blaues Wunder, lag gegen Spitzenreiter VfL Wolfsburg mit 0:4 hinten.

Was für ein Wahnsinns-Auftritt in wahnsinnig anstrengenden Wochen: Das Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem Vierten Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg wird zum Spaziergang für den Spitzenreiter. Gegen einen desolaten Gastgeber, der die Topteams im Stadion am Brentanobad immer ärgern konnte, liefen die Wolfsburgerinnen am Samstagmittag in Halbzeit 1 zur Höchstform auf. Sie zerlegten die ausgeruhte Eintracht nur 62 Stunden nach Abpfiff ihres Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League beim FC Arsenal mit 4:1 (4:0).

VfL-Coach Tommy Stroot nahm drei Änderungen im Vergleich zum 1:1 am Mittwochabend in London vor: Alexandra Popp und Königsklassen-Toptorschützin Tabea Waßmuth erhielten eine Pause, Sveindis Jonsdottir und Pauline Bremer starteten. Lynn Wilms spielte auf der rechten Abwehrseite anstelle von Joelle Wedemeyer, die im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr, VW-Arena) gegen London gesperrt ausfallen wird. Viel mehr Änderungen waren nicht zu erwarten gewesen; der VfL musste in Frankfurt einen schwierigen Spagat schaffen – auf der einen Seite einigen eine Pause zu geben, auf der anderen gegen ein Bundesliga-Spitzenteam nichts zu riskieren.

Roord verwertet Jonsdottirs Traumvorlage

Und Stroots Plan ging voll auf: Die hoch gehandelte Eintracht-Offensive um Laura Freigang oder Nicole Anyomi enttäuschte auf der ganzen Linie. Es sah nicht so aus, als hätte Frankfurt einen richtigen Plan, wie es dem VfL gefährlich werden könnte. Gleichwohl waren die Gäste defensiv sehr konzentriert und konsequent. Dominique Janssen und Kathrin Hendrich gewannen die wichtigen Zweikämpfe und konnten Frankfurt meist früh stoppen.

Offensiv waren die Wolfsburgerinnen dann höchst effizient: Bremer hatte auf der rechten Seite viel Platz, ihre flache Hereingabe leitete Jonsdottir per Traumvorlage mit der Sohle weiter zu Roord, die aus kurzer Distanz der künftigen Wolfsburger Nummer 1 Merle Frohms keine Chance ließ – die frühe Führung für den Spitzenreiter nach nur neun Minuten.

Der Schlusspunkt des furiosen ersten Durchgangs der Wolfsburgerinnen: Pauline Bremer erzielte per Kopf das vierte VfL-Tor. Foto: Moritz Kegler / imago/Jan Huebner

Eintracht desolat – Standard-Expertinnen machen alles klar

Dann schlug die Stunde der Wolfsburger Standard-Expertinnen – das sollten sie bei der Eintracht eigentlich noch aus dem Hinspiel kennen, als der VfL einen frühen 0:2-Rückstand auch durch zwei Standards noch drehte und Janssen in der Nachspielzeit den Siegtreffer köpfte. Am Samstagmittag lief es nun so: Svenja Huths Ecke fand den Kopf von Lena Lattwein, deren Kopfballbogenlampe ließ Frohms keine Chance – 0:2 (14.). Dann scharfe Freistoßflanke von Felicitas Rauch, Roord hielt den Kopf rein und schickte den Ball in den Knick – 0:3 (26.).

Der Frankfurter Alptraum in der ersten Halbzeit ging aber noch weiter. Denn Jonsdottir bediente Bremer am langen Pfosten. Bremer hatte viel zu viel Platz, und auch sie köpfte ein – für den VfL war’s gegen einen desolaten Gegner mehr Spaziergang als Spitzenspiel. Denn die wenigen Chancen, die sich die Gastgeberinnen erspielten, vergaben sie kläglich: VfL-Torhüterin Almuth Schult hatte gegen Leticia Santos und Sjoeke Nüsken viel zu leichtes Spiel.

Stroot: Haben ein tolles Zeichen gesetzt

Anders als eine Woche zuvor gegen die TSG Hoffenheim – da hatte es zur Halbzeit 3:0 gestanden – zogen die Wolfsburgerinnen sich nicht so weit zurück. Sie hatten viel Ballbesitz, kontrollierten die Partie. Und sie hätten weiter nachlegen können: Durch Lena Oberdorf per Seitfallzieher nach Rauch-Ecke. Doch der schwer zu verwertende Ball ging drüber (65.). Stroot nutzte die Gelegenheit, weiteren Stammkräften Pausen zu gönnen. Frankfurt gelang es allenfalls, Schadensbegrenzung zu betreiben. Nach einem langen Nüsken-Ball schüttelte Geraldine Reuteler Janssen ab und erzielte mit einem Direktschuss den Ehrentreffer. Doch das werden die Wolfsburgerinnen angesichts des am Ende lockeren Siegs dieses Mal verschmerzen können.

Stroot hatte höchsten Respekt vor der starken Leistung seines Teams in den ersten 45 Minuten, sagte mit Blick auf die kurze Regenerationszeit: „Das ist maximal schwer nach 62 Stunden zwischen den Spielen mit Reisebelastung und gegen einen Gegner, der auch um die Champions-League-Qualifikation spielt. Da haben wir ein tolles Zeichen gesetzt.“

VfL hat Champions-League-Quali schon mal fast sicher

Netter Nebeneffekt des hohen Siegs, wenn auch noch nicht das große Ziel: Platz 3, der zumindest für die Champions-League-Quali 2022/23 berechtigt, ist dem VfL vier Spieltage vor Schluss bei elf Punkten Vorsprung eigentlich nicht mehr zu nehmen.

Für die VfLerinnen geht’s wichtig weiter: Am Donnerstag zu Hause in der großen VW-Arena gegen den FC Arsenal um den Einzug ins Königsklassen-Halbfinale. Oberdorf meinte: „Arsenal kann sich unser Spiel in Frankfurt ruhig angucken und sehen, dass wir beim 1:1 im Hinspiel noch nicht unser wahres Gesicht gezeigt haben.“ Am Sonntag, 3. April, steht um 14 Uhr im AOK-Stadion das möglicherweise vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft gegen den FC Bayern München an.

Spiel kompakt:

Eintracht Frankfurt: Frohms – Santos, Kleinherne, Doorsoun, Hanshaw (80. Köster) – Feiersinger (65. Johannsdottir), Nüsken, Freigang, Dunst (65. Mauron) – Prasnikar (65. Martinez), Anyomi (65. Reuteler).

VfL Wolfsburg: Schult – Wilms, Hendrich (66. Wedemeyer), Janssen, Rauch – Lattwein (55. Popp), Oberdorf (77. Knaak) – Huth, Roord, Jonsdottir (46. Blomqvist) – Bremer (66. Smits).

Tore: 0:1 Roord (9.), 0:2 Lattwein (14.), 0:3 Roord (26.), 0:4 Bremer (45.+1), 1:4 Reuteler (85.).

Gelb: Hanshaw / –.

Schiedsrichterin: Karoline Wacker (Marbach).

Zuschauer: 2030 im Stadion am Brentanobad.

