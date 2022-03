Vor Champions-League-Knaller: Spielt Ewa Pajor gegen Arsenal?

Riesenüberraschung: VfL-Topstürmerin Ewa Pajor (Mitte) war am Mittwoch im Abschlusstraining auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal mit dabei.

Das ist eine Mega-Überraschung! Seit dem 17. September fehlt Ewa Pajor den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg verletzt. Zum zweiten Mal in kurzer Folge hat sich die 25 Jahre alte Topstürmerin aus Polen eine schwere Knieverletzung zugezogen. Trainer Tommy Stroot hatte sie für diese Saison eigentlich nicht mehr eingeplant. Vor dem entscheidenden Viertelfinal-Spiel in der Champions League nun die Sensation: Pajor, eine der besten Stürmerinnen Europas, steht plötzlich wieder im Wolfsburger Kader für das Heimspiel am Donnerstag gegen den FC Arsenal (18.45 Uhr). Die Stürmerin mischte zumindest in den ersten 15 Minuten des Abschlusstrainings, die öffentlich waren, mit. Von wegen, Saison gelaufen …

Erste Hinweise dass Pajor für den VfL noch einmal wichtig werden könnte, hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben, als der polnische Verband sie für die nächste Nationalmannschaftsphase nominiert hat. Stroot hatte da allerdings noch nicht so richtig mit der Sprache rausgewollt. Der Verband wolle sie unbedingt dabei haben, doch kurzfristig werde das nichts …

Ewa Pajor: Wie viel kann der VfL Wolfsburg riskieren?

Welchen Plan er nun im Heimspiel gegen Arsenal verfolgt? Das ist unklar. Ein Startelf-Einsatz käme auf jeden Fall zu früh. Aber vielleicht kann die 25-Jährige ja in der Schlussphase für Furore sorgen – oder zumindest durch eine Kadernominierung für Verunsicherung beim Topteam von der Insel.

Ein Risiko werden die VfLerinnen bei Pajor so oder so auf keinen Fall eingehen wollen. Nicht bei ihrer Verletzungshistorie. Genau tituliert wurde die Verletzung am linken Knie vom Klub nie, doch es handelt sich um die gleiche, die Pajor bereits in der Saison 2020/21 monatelang außer Gefecht gesetzt hatte. Am Donnerstag, vor vermutlich mehr als 10.000 Fans in der VW-Arena, könnte sie tatsächlich und völlig überraschend wieder dabei sein.

