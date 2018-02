Antibiotika-resistente Keime in Seen und Flüssen gefunden

Es ist das Schreckensszenario in vielen Filmen und Serien: Gefährliche Keime haben die Gewässer besiedelt und bedrohen die Menschheit. Laut einem Bericht des TV-Magazins „Panorama“, den der NDR am Dienstagabend sendete, ist die Realität davon nicht allzu weit entfernt. In Bächen, Flüssen und Seen...