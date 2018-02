Der Kampf gegen den Kater – Was nach dem Trinken hilft

„Hoch die Tassen“ heißt es an diesem Wochenende für viele Fans der fünften Jahreszeit. Und selbst wer sich nicht im Karnevalskostüm auf die Straße traut, hat in seinem Leben wohl schon mal einen Kater niedergerungen. Was genau die üble Verfassung nach einem Trinkgelage hervorruft, ist nicht...