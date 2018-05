Englisches Seebad Brighton – die ganze Stadt ist eine Bühne

Bei dem lauten Gezwitscher muss es wohl ein wirklich bunter Vogel sein. Nur, wo versteckt der sich – zwischen all ­diesen ­Secondhand-Shops, Bars und Restaurants, zwischen Nippes und De­likatessen mitten in Brightons exotischem Viertel North Laine? In Richtung der schrillen Töne steht ein älterer...