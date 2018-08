Samsung Galaxy Note 9: Das kann das neue Business-Smartphone

Viele gute Detailverbesserungen, aber keine Überraschungen – so etwa lässt sich Samsungs neues Smartphone-Flaggschiff Galaxy Note 9 (ab 999 Euro) in aller Kürze zusammenfassen. Die Koreaner präsentierten am Donnerstag erneut ein Gerät, das – auf dem Papier – in nahezu allen Disziplinen Bestmarken...