West-Nil-Virus: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Mitte August liegt ein Bartkauz leblos in seiner Voliere im Zoo Halle (Saale). Seit dieser Woche kennt man auch die Todesursache: Das Tier war mit dem West-Nil-Virus (WNV) infiziert, ein Erreger, der in seltenen Fällen auch für Menschen gefährlich sein kann. Es ist in Deutschland der erste Nachweis...