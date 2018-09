Arbeitsrecht: Wann der Chef Überstunden anordnen darf

Überstunden sind in vielen Branchen Alltag – zumindest phasenweise. So etwa in der Automobilindustrie, wo oft Mehrarbeit anfällt, wenn ein Modellwechsel ansteht. Oder im Hotel- und Gastgewerbe. Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) haben Arbeitnehmer in den ersten...