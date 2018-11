Alkohol spielt bei Film-Charakteren eine (zu) große Rolle

Wäre James Bond ein echter Geheimagent, er müsste wohl wegen ständiger Trunkenheit im Dienst entlassen werden: Kein Film in der Bond-Reihe, in dem 007 nicht an diversen Bars lehnt und Martini bestellt, zuletzt im Schnitt 200 Milliliter puren Alkohol pro Film – das entspricht etwa 23 Gläsern Wein....