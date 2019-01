iPhone-Verbot in Kraft – Qualcomm gewinnt gegen Apple

Der US-Chipkonzern Qualcomm hat das vor Gericht erstrittene Verkaufsverbot für mehrere ältere iPhone-Modelle in Deutschland am Donnerstag in Kraft gesetzt. Das Unternehmen hinterlegte die vom Landgericht München geforderte Sicherheit in Höhe von 1,34 Milliarden Euro, teilte der US-Chipkonzern am...