So gefährlich sind schlechte Beziehungen für die Gesundheit

Wenn Lars M.* (38) abends in seiner Hamburger Wohnung den Schlüssel im Schloss umdrehte – und das tat er seit Jahren – dann machte er das ein paar Monate lang mit Groll. „Abends fühlt es sich so an, als sei sämtliche Energie aus meinem Körper gewichen“, sagt er. Am Ende des Tages werde ihm meist...