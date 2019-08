Tod im Wasser: Warum Kinder oft lautlos ertrinken

Die Bilanz fiel zwar besser aus als im vergangenen Jahr. Dennoch: Mindestens 250 Menschen sind in den ersten sieben Monaten des Jahres in deutschen Gewässern ertrunken. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag bei der Vorstellung ihrer Sommerzwischenbilanz mit. Das...